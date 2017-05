Von Lucy Craymer

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Ohne klare Tendenz zeigen sich die ostasiatischen Börsen im Handelsverlauf am Freitag. Die Vorgaben aus Europa und den USA förderten kein gesteigertes Kaufinteresse, heißt es. Dort hätten vor allem schwache Geschäftsausweise belastet. In Japan verhindert ein steigender Yen den Angriff auf die Marke von 20.000 Punkten im japanischen Leitindex. Schon seit Tagen scheitern in Tokio entsprechende Versuche. Nun sind es in erster Linie vom Export abhängige Werte, die bremsen.

Im späten Geschäft sinkt der Nikkei-225 um 0,5 Prozent auf 19.854 Punkte, in Australien fällt der S&P/ASX-200 mit einem Abschlag von 0,9 Prozent deutlicher zurück. Händler sprechen von einer belastenden Kombination von einem weiter steigenden und auf Rekordniveau liegenden Haushaltsdefizit, niedrigem Lohnzuwachs und steigenden Renditen. In China scheinen die gröbsten Regulierungssorgen nun eingepreist zu sein, der Schanghai-Composite erholt sich um weitere 0,4 Prozent auf 3.073 Punkte. In Singapur dominieren Gewinnmitnahmen, nachdem der Leitindex am Vortag ein frisches 22-Monatshoch markiert hatte.

Trotz des lustlosen Handels machen Markkteilnehmer kurzfristig Potenzial für weitere Kursgewinne aus - trotz der Rekordstände in Indien und Südkorea und den Mehrjahreshochs in Japan, Hongkong, Indonesien und Taiwan. "Wir werden weiterhin neue Rekordhochs sehen, solange es genügend Liquidität gibt. Ich glaube nicht, dass sich daran in nächster Zeit etwas ändern wird", sagt Marktstratege Stuart Ive von OM Financial.

"Blutbad" bei Noble

Der anziehende Yen belastet in Tokio die Exportwerte: Im Automobilsektor verbilligen sich Toyota Motor und Honda Motor um 1,5 bzw. 1,8 Prozent, Sony verlieren 1,0 Prozent. In Singapur geht das "Blutbad" bei Noble weiter, die Aktie stürzt um 18,9 Prozent ab. Nach einer Gewinnwarnung zur Wochenmitte veröffentlichte das Unternehmen nun Erstquartalszahlen. Diese wurden von fallenden Kohlepreisen stark belastet. Bereits am Vortag war der Kurs um 32 Prozent eingebrochen. Der Gründer des Rohstoffhändlers hat seinen Rücktritt erklärt. Wilmar International veröffentlichte dagegen überzeugende Erstquartalszahlen. Die Titel ziehen um 11,4 Prozent an.

Am Devisenmarkt zählt der Neuseeland-Dollar zu den größten Verlierern, nachdem die neuseeländische Notenbank jüngst eine überraschend neutrale Haltung betonte. Der "Kiwi" wertet um 1,5 Prozent zum US-Dollar ab. Der Greenback wiederum schwächelt zum Yen. Die US-Devise sinkt auf 113,70 Yen nach Wechselkursen um 114,22 Yen zur gleichen Vortageszeit.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 5.827,80 -0,86% +2,26% 07:00 Nikkei-225 (Tokio) 19.852,08 -0,55% +3,86% 08:00 Kospi (Seoul) 2.285,54 -0,47% +12,78% 08:00 Schanghai-Comp. (Schanghai) 3.073,48 +0,39% -0,97% 09:00 Hang-Seng-Index (Hongkong) 25.144,57 +0,08% +13,67% 10:00 Straits-Times (Singapur) 3.259,99 -0,34% +13,16% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.776,51 +0,06% +8,21% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 10:05 Uhr % YTD EUR/USD 1,0871 +0,1% 1,0862 1,0886 +3,4% EUR/JPY 123,59 -0,0% 123,63 124,29 +0,5% EUR/GBP 0,8434 +0,1% 0,8428 0,8415 -1,1% GBP/USD 1,2890 +0,0% 1,2888 1,2934 +4,5% USD/JPY 113,68 -0,1% 113,82 114,19 -2,8% USD/KRW 1127,40 +0,3% 1124,33 1128,31 -6,6% USD/CNY 6,9008 -0,0% 6,9037 6,9037 -0,6% USD/CNH 6,9017 -0,1% 6,9062 6,9072 -1,1% USD/HKD 7,7920 +0,0% 7,7892 7,7889 +0,5% AUD/USD 0,7381 +0,0% 0,7380 0,7368 +2,3% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 48,23 48,2 +0,1% 0,03 -15,0% Brent/ICE 50,79 50,77 +0,0% 0,02 -13,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.226,87 1.224,80 +0,2% +2,07 +6,6% Silber (Spot) 16,41 16,33 +0,5% +0,08 +3,0% Platin (Spot) 920,95 916,50 +0,5% +4,45 +1,9% Kupfer-Future 2,51 2,50 +0,1% +0,00 -0,3% ===

