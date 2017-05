FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Aktien von Drillisch haben am Freitagmorgen kräftig vom Übernahmeangebot von United Internet profitiert. Beim Broker Lang & Schwarz ging es für die Papiere des Mobilfunkers um 4 Prozent auf 50,50 Euro aufwärts. Nur knapp darüber hatten sie tags zuvor mit 50,90 Euro einen neuen Rekordstand erreicht. United-Internet-Papiere gaben leicht nach.

"Endlich wagt United Internet bei Drillisch den großen Schritt", kommentierte ein Händler. United-Internet-Chef Ralph Dommermuth will mit dem Milliarden-Deal eine starke vierte Kraft im deutschen Markt neben den Netzbetreibern Deutsche Telekom , Vodafone und Telefonica Deutschland schaffen. Dazu will United Internet seine Sparte 1&1 Telecommunication über zwei Kapitalerhöhungen in die Drillisch AG einbringen und so schon einmal die Mehrheit erwerben.

United hält bereits 20 Prozent der Drillisch-Anteile. Für die verbleibenden werden nun 50 Euro je Anteil geboten. Das ist aus Sicht von Börsianern ein kleiner Wermutstropfen, denn besonders hoch sei die Übernahmeprämie damit nicht./ag/das

