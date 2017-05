Der größte deutsche Versicherer Allianz hat seine Zahlen für das erste Quartal 2017 vorgelegt. Der Gesamtumsatz stieg leicht auf 36,2 Milliarden Euro. Erfreulich entwickelte sich besonders die US-Tochter Pimco.

Gute Finanzgeschäfte in Amerika und eine Erholung in bei Pimco haben Europas größten Versicherer Allianz höhere Katastrophenschäden zum Jahresstart verkraften lassen. Konzernweit peilt die Allianz für 2017 weiterhin einen operativen Gewinn von 10,3 bis 11,3 Milliarden Euro an. Im ersten Quartal wuchs dieses Ergebnis um neun Prozent auf 2,9 Milliarden Euro.

Dank einer höheren Marge bei Kapitalanlagen in den USA verdiente der Konzern in der Lebens- und Krankenversicherung operativ mit rund 1,2 Milliarden Euro gut ein Drittel mehr als ein Jahr ...

