Copper Mountain gibt Beginn eines Diamantbohrprogramms bei der Mine bekannt

Vancouver, British Columbia - 11. Mai 2017 - Copper Mountain Mining Corporation (TSX: CMMC) (das Unternehmen oder Copper Mountain) hat bei der Mine Copper Mountain ein 10.000 Meter umfassendes Erkundungsbohrprogramm aufgenommen. Ziel des Programms 2017 ist es, die Grube 2 nach Westen zu erweitern und den Bohrungen, die vor 2012 absolviert wurden und bedeutende Mineralisierung unterhalb von Grube 2 durchteuften, genauer nachzugehen.

Bei vorherigen Bohrungen des Unternehmens in der östlichen Zone der Grube 2 durchschnitt Bohrloch 10SD-64 einen Abschnitt von 128 m mit 1,01 % Cu und 0,25 g/t Au (einschließlich 39 m mit 2,33 % Cu und 0,38 g/t Au), der etwa 90 m unterhalb der aktuellen Grubensohle begann. Darüber hinaus durchteufte Bohrloch 10SD-68 einen Abschnitt von 173 m mit 0,43 % Cu und 0,15 g/t Au, während Bohrloch 12P2-19 0,52 % Cu und 0,27 g/t Au auf 123 m lieferte. Die Erkundungsbohrungen sind darauf ausgelegt, den Trend und die Kontinuität der hochgradigen Mineralisierung in der Tiefe unterhalb von Grube 2 genauer zu bestimmen.

Angesichts des Anstiegs der Rohstoffpreise im Laufe des vergangenen Jahres und der verbesserten Finanzlage der Mine hat das Unternehmen bescheidene Mittel für ein Erkundungsbohrprogramm am Minenstandort bereitgestellt. Unser Schwerpunkt liegt auf der genaueren Prüfung der vorherigen Bohrerfolge, um die Tagebaugrube nach Westen zu erweitern und die Kontinuität der hochgradigeren Mineralisierung in der Tiefe zu testen.

Das Flaggschiffprojekt von Copper Mountain ist die unweit der Stadt Princeton im Süden der kanadischen Provinz British Columbia gelegene Mine Copper Mountain. Das Unternehmen steht in einer strategischen Allianz mit der Mitsubishi Materials Corporation, die 25 % der Minenanteile besitzt. Die Mine Copper Mountain beherbergt große Kupferressourcen, deren Mineralisierung in seitlicher Richtung und in der Tiefe offen ist. Dieses bedeutende Explorationspotenzial wird in den nächsten Jahren genauer untersucht, um das volle Erschließungspotenzial des Konzessionsgebiets zur Gänze bewerten zu können. Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite des Unternehmens unter www.CuMtn.com.

