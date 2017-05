Stockholm (ots/PRNewswire) -



Die jüngste Akquisition beschleunigt die Expansion von CLX in der Region Asien-Pazifik, unterstützt die Netzwerkexpansion und erweitert wichtige Kapazitäten für Sicherheitsprodukte.



CLX Communications (https://www.clxcommunications.com/) ("CLX") (XSTO: CLX), ein führender Anbieter von cloudbasierten Kommunikationslösungen, gab gestern die Akquisition des globalen Anbieters von mobilem Messaging und Sicherheitsdiensten Dialogue Group Ltd (http://www.dialogue.net/) ("Dialogue") für 32 Millionen GBP auf Cash-free/Debt-free-Basis bekannt.



Die Akquisition von Dialogue (mit Niederlassungen in Sheffield, London, Sydney und Singapur) ermöglicht CLX eine schnellere Erschließung von Märkten in der Region Asien-Pazifik und bringt gleichzeitig eine große Anzahl zusätzlicher Mobilbetreiber in sein Tier 1 Super Network, zu dem derzeit mehr als 200 Betreiberpartner gehören.



Diese Transaktion leitet die neueste Phase in der Strategie von CLX ein, sich zum größten cloudbasierten Kommunikationsdienstleister weltweit zu entwickeln. Dialogue ist die vierte Akquisition des Unternehmens seit seinem Börsengang im Jahr 2015. Sie folgt der Übernahme von Mblox (http://cws.huginonline.com/C/173289/PR/201605/2052794_5.html) und Sinch (https://www.clxcommunications.com/news-events/clx-communicatio ns-ab-publ-places-binding-offer-acquire-sinch-ab/) im Jahr 2016 sowie Xura Secure Communications (https://www.clxcommunications.com/news-ev ents/clx-acquires-xura-secure-communications-gmbh-strengthening-posit ion-germany/) in diesem Jahr.



Johan Hedberg, Präsident und CEO von CLX Communications, sagt: "Wir haben eine klare Vision. Wir bauen das weltweit größte und führende CPaaS-Unternehmen (Communications Platform as a Service) auf. Die Akquisition von Dialogue ist der nächste logische Schritt in der Ausführung der Strategie, die wir bereits zum Zeitpunkt unseres Börsengangs definiert haben."



"Dialogue ist einer der führenden Anbieter von mobilem Messaging und sicherer Kommunikation weltweit, mit einem besonders gut ausgebauten Tier 1-Netz in der Region Asien-Pazifik. Die Integration dieses Unternehmens in unsere stetig wachsende CLX-Familie erweitert unsere Kundenbasis im Vereinigten Königreich und Australien und fügt Tier 1-Betreiber-Verbindungen in Neuseeland, Singapur, Malaysia, Bangladesch, Vietnam, Kambodscha, Japan, den Philippinen, Indonesien und Ägypten hinzu."



Diese Akquisition beschleunigt die Entwicklung von CLX zum Marktführer in der rapide expandierenden Asien-Pazifik-Region, nachdem das Unternehmen bereits eine Führungsposition in Europa und Nordamerika erreicht hat. Die Region Asien-Pazifik wird immer wichtiger, da viele multinationale Unternehmen mit Hauptsitz in den USA in Schwellenmärkte expandieren und auf eine echte globale Lösung von CLX für ihre Unternehmenskommunikation setzen.



Zusätzlich wird CLX die leistungsstarke und innovative Sentinel-Sicherheitslösung von Dialogue in sein bestehendes Produktportfolio einfügen und damit seine marktführende Position als Anbieter von Betrugsschutz und Sicherheitslösungen für Mobilnetzbetreiber weltweit ausbauen. Wenn diese Lösung bei Betreibern weltweit implementiert wird, kann sie Betrug in der Branche (wie z. B. globale Titelfälschung) erheblich reduzieren. Auf diese Weise können Betreiber beträchtliche Einnahmen realisieren sowie Betrug und Spam und damit Beschwerden ihrer Abonnenten reduzieren. Sentinel wird in Kombination mit den bestehenden Sicherheitslösungen von CLX eine der leistungsstärksten Toolboxen zur Erkennung und Abwehr von Bedrohungen darstellen, die heute in der Branche verfügbar sind.



Hugh Spear, CEO und Mitbegründer von Dialogue Communications, fügt hinzu: "Ich freue mich sehr über den Abschluss dieser Transaktion, die weiter zum bereits beeindruckenden Wachstum von CLX beiträgt und unsere starke Position in der Region Asien-Pazifik nutzt."



"Ich werde unseren Kunden den Zugang zum größten Tier 1 Network in der Branche gewähren und die Qualität, Zuverlässigkeit und Sicherheit unserer Dienste weiter verbessern. Diese Transaktion gibt unseren Mitarbeitern die Gelegenheit zur Karriereentwicklung in einem interessanten, aufstrebenden Unternehmen."



Informationen zu CLX Communications



CLX Communications (CLX) ist ein Weltmarktführer für cloudbasierte Kommunikationsdienste und -lösungen für Unternehmen und Mobilnetzbetreiber. Mit den mobilen Kommunikationsdiensten von CLX können Unternehmen mit Kunden und vernetzten Geräten im Internet der Dinge (IoT) global kommunizieren - und das schnell, sicher und kosteneffizient.



Die Lösungen von CLX ermöglichen eine weltumspannende geschäftskritische Kommunikation über mobile Nachrichtendienste (SMS), Sprachdienste und mobile Konnektivitätsdienste für das IoT. CLX verzeichnet seit der Firmengründung 2008 ein rentables Wachstum. Der Konzern hat seinen Sitz in Stockholm (Schweden) und ist in weiteren 20 Ländern vertreten.



Die Aktien von CLX Communications werden an der NASDAQ Stockholm unter XSTO:CLX gehandelt.



Weitere Informationen finden Sie unter http://www.clxcommunications.com.



Informationen zu Dialogue



Dialogue Group ist das am längsten etablierte internationale A2P SMS-Messaging-Unternehmen und bedient seine Kunden bereits seit 1994. Das Unternehmen verfügt über umfassende Kenntnisse und Erfahrung in allen Aspekten des A2P-Markts und ermöglicht Mobilfunkbetreibern über seinen A2P SMART Hub - eine einzigartige Lösung, mit der Betreiber ihren A2P-Verkehr filtern und kontrollieren können - die erfolgreiche Monetarisierung ihres A2P-Verkehrs sowie zusätzliche, zukunftsfähige Einnahmen in Millionenhöhe.



Derzeit arbeitet die Dialogue Group mit mehr als 50 der weltweit führenden mobilen Netzwerke in 14 Märkten, u. a. in so unterschiedlichen Ländern wie Japan, Kambodscha, Bangladesch, Ägypten, Irland, dem Vereinigten Königreich, Australien und Neuseeland zusammen.



Dialogue Group ist ein Mitglied der GSMA, die die Interessen von Mobilnetzbetreibern weltweit vertritt. Das Unternehmen mit Sitz in London im Vereinigten Königreich hat außerdem Niederlassungen in Sheffield, Sydney und Singapur.



Weitere Informationen finden Sie unter http://www.dialogue.net.



