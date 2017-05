Matthias Goldschmidt

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Allianz hat den klaren Anstieg des operativen Ergebnisses im ersten Quartal vor allem einem deutlichen Gewinnanstieg in der Lebens- und Krankenversicherung sowie in der Vermögensverwaltung mit der Fonds-Tochter Pimco zu verdanken. Das geht aus den am Morgen vorgelegten endgültigen Zahlen des im DAX notierten Versicherers hervor. Vorläufige Zahlen hatte der Konzern bereits vergangene Woche anlässlich der Hauptversammlung vorgelegt.

Konzernweit stieg der operative Gewinn um 9,4 Prozent auf 2,9 Milliarden Euro. Der Umsatz kletterte um 2,5 Prozent auf 36,2 Milliarden Euro. Der Nettogewinn des Konzerns sackte jedoch um 15 Prozent auf 1,8 Milliarden Euro ab, was einer hohen Vergleichsbasis aus dem Vorjahr geschuldet war. Damals flossen der Allianz einmalige Gewinne aus der Veräußerung von Finanzbeteiligungen zu.

Wie die Allianz nun mitteilte, steigerte das Leben- und Krankenversicherungsgeschäft den operativen Gewinn um mehr als ein Drittel auf 1,2 Milliarden Euro. Das Unternehmen führte dies auf eine höhere Marge aus den Kapitalanlagen in den Vereinigten Staaten zurück. Die Beitragseinnahmen stiegen um 1,3 Prozent auf 16,9 Milliarden Euro.

In der Schaden- und Unfallversicherung verzeichnete die Allianz hingegen einen Rückgang des operativen Ergebnisses um 13 Prozent auf 1,3 Milliarden Euro. Dies war einem höheren Schadensaufkommen geschuldet. Die Schaden-Kosten-Quote verschlechterte sich, sie stieg auf 95,6 von 93,3 Prozent. Je niedriger die Quote, desto profitabler arbeitet eine Versicherung.

Gut lief es im Asset Management. Das Segment steigerte den operativen Gewinn um knapp ein Viertel auf 572 Millionen Euro. Das für Dritte verwaltete Vermögen stieg zum Ende des Quartals auf 1,4 Billionen Euro von 1,36 Billionen zum Jahresende 2016. Die Fonds-Tochter Pimco verzeichnete dabei einen Nettomittelzufluss von 21 Milliarden Euro.

"Die Nettomittelzuflüsse Dritter bei Pimco nahmen an Fahrt auf aufgrund der überdurchschnittlichen Entwicklung von Pimco in mehreren Anlagestrategien", sagte Finanzvorstand Dieter Wemmer.

An der Prognose für das laufende Jahr hält die Allianz SE fest. So soll der operative Gewinn 10,8 Milliarden Euro erreichen, wobei eine Abweichung von 500 Millionen Euro nach oben oder unten möglich ist. 2016 hatte der Konzern ebenfalls rund 10,8 Milliarden Euro verdient.

Kontakt zum Autor: matthias.goldschmidt@wsj.com

DJG/mgo/sha

(END) Dow Jones Newswires

May 12, 2017 01:32 ET (05:32 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.