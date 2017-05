Die Allianz-Vermögensverwaltungstochter Pimco hat das Tal der Tränen offenbar durchschritten. Im ersten Quartal flossen dem kalifornischen Fondsanbieter neue Gelder in Höhe von 21 Milliarden Euro von den Kunden zu, wie die Allianz am Freitag mitteilte. "Die Nettomittelzuflüsse Dritter bei Pimco nahmen an Fahrt auf aufgrund der...

Den vollständigen Artikel lesen ...