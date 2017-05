Der Dax dürfte zum Wochenabschluss nach Berechnung von Börsianern mit einem kleinen Plus in den Handel starten. Analysten blicken besonders auf die Firmenbilanzen von Thyssen-Krupp, Allianz und Innogy.

Analysten erwarten ein leichtes Plus beim Dax zum Handelsauftakt am Freitag. Am Donnerstag hatten Gewinnmitnahmen den Leitindex um 0,4 Prozent ins Minus auf 12.711,06 Punkte gedrückt.

Neben den Firmenbilanzen wie von Thyssen-Krupp, Allianz und Innogy richten Anleger ihre Aufmerksamkeit auf die US-Einzelhandelsumsätze, von denen sie sich Hinweise ...

