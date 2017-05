IRW-PRESS: Golden Dawn Minerals: Golden Dawn gibt den Abschluss der ersten Tranche der Privatplatzierung des Unternehmens in Höhe von $ 1.649.062 bekannt

Vancouver, 11. Mai 2017 -Golden Dawn Minerals Inc. (TSX-V: GOM; Frankfurt: 3G8A; OTC: GDMRF) (das Unternehmen oder Golden Dawn) meldet, dass das Unternehmen die erste Tranche einer nicht über einen Makler vermittelten Finanzierung in Form einer Privatplatzierung von 4.922.574 Flow-Through-Einheiten (die FT-Einheiten) zu einem Preis von $ 0,335 pro FT-Einheit mit einem halben Warrant, der zwei Jahre lang ausgeübt werden kann, für einen Gesamterlös in Höhe von $ 1.649.062 abgeschlossen hat. Jeder ganze FT-Warrant kann während eines Zeitraums von 24 Monaten ab dem Emissionsdatum zu einem Preis von $ 0,40 pro Aktie ausgeübt werden. Diese Transaktion unterliegt der Genehmigung der TSX-V.

Die gesamten Provisionen, die im Hinblick auf diese Finanzierung an entsprechende Vermittler gezahlt wird, besteht aus Barmitteln in Höhe von $ 131.925, 196.902 Stammaktien und 196.902 Warrant für die Vermittlung, die an EMD Financial Inc. gezahlt werden. Die Warrant für die Vermittlung sind nicht übertragbar und unterliegen den gleichen Bestimmungen wie die im Rahmen der Finanzierung ausgegebenen Warrants. Alle Wertpapiere, die im Zusammenhang mit der Finanzierung ausgegeben werden, unterliegen einer gesetzlichen Haltefrist, die am 12. September 2017 endet.

Der Erlös wird für die Fortsetzung des Oberflächen- und Untertage-Bohrprogramms des Unternehmens im Edelmetallprojekt Greenwood verwendet, insbesondere für die Exploration mit dem Ziel, die aktuellen Ressourcen in der Mine Golden Crown möglicherweise zu steigern, und für weitere Erkundungsbohrungen in der Mine May-Mac.

Das Unternehmen hat zur Unterstützung eines Kurzprospekts eine von P&E Mining Consultants verfasste, aktualisierte, mit dem N.I. 43-101 konforme vorläufige Wirtschaftlichkeitsstudie (Preliminary Economic Assessment, PEA) abgeschlossen. Diese Studie umfasst sämtliche Gebiete im Bereich des Edelmetallprojekts Greenwood. Diese Studie wird momentan vom Unternehmen und allen beteiligten Parteien geprüft und wird nach Abschluss der Überprüfung auf SEDAR veröffentlicht.

Der fachliche Inhalt dieser Pressemeldung wurde von Dr. Mathew Ball, P.Geo, Chief Operating Officer des Unternehmens, in seiner Eigenschaft als qualifizierter Sachverständiger gemäß Vorschrift NI 43-101 genehmigt.

