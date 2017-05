PEKING/WASHINGTON (dpa-AFX) - China und die USA haben sich auf mehrere Handelserleichterungen geeinigt. So wird China seinen Markt wieder für amerikanisches Rindfleisch öffnen, während die USA den Import von gekochtem Geflügel aus China erlauben wird. Die anfänglichen Vereinbarungen, die die US-Botschaft in Peking verbreitete, sehen ferner Lieferungen von US-Flüssiggas nach China und mehr Marktzugang für Finanzdienste auf beiden Seiten vor. Es sind die ersten Ergebnisse der Verhandlungen im Rahmen des 100-Tage-Aktionsplans, den Präsident Donald Trump und Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping bei ihrem Treffen vor einem Monat in Mar-a-Lago vereinbart hatten./lw/DP/zb

