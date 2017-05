Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA

Der Telekomdienstleister Drillisch will sich mit United Internet zusammentun und sich im Zuge dessen auch von United Internet übernehmen lassen. Damit soll neben den drei großen Komplettanbietern Deutsche Telekom, Vodafone und Telefonica eine starke vierte Kraft im deutschen Telekommunikationsmarkt geschaffen werden. United Internet wird der Grundsatzvereinbarung beider Unternehmen folgend ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot von 50 Euro je Aktie abgeben. Die Offerte bedeutet einen Aufschlag von 8,2 Prozent auf den volumengewichtete Dreimonats-Durchschnittskurs der Drillisch-Aktie und bewertet Drillisch mit knapp 2,8 Milliarden Euro. United Internet ist aktuell bereits mit ca. 20,08 Prozent an Drillisch beteiligt. Eine Mindestannahmeschwelle ist nicht vorgesehen, denn das Angebot soll sich nur an kurzfristig orientierte Anleger richten. Bei längerfristig orientierten Anlegern wirbt Drillisch darum, investiert zu bleiben. Um Synergiepotenziale zu heben soll die United-Internet-Tochter 1&1 Telecommunication SE, in der das Mobilfunk- und Festnetzgeschäft gebündelt ist, über eine zweistufige Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage in Drillisch eingebracht werden. Mit Synergien wird bereits ab 2018 gerechnet. Im Jahr 2020 sollen sie sich auf jährlich ca. 150 Millionen Euro belaufen, bis 2025 auf ca. 250 Millionen Euro. Drillisch soll zwar von United Internet voll konsolidiert werden, aber eine eigenständig börsennotierte Gesellschaft bleiben.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

THYSSENKRUPP

Nachfolgend die Konsensprognosen für das zweite Quartal 2016/17 (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG 2Q16/17 ggVj Zahl 2Q15/16 Umsatz 10.305 +5% 7 9.852 EBITDA 672 +15% 4 585 EBIT 401 +43% 3 281 EBIT bereinigt 408 +25% 7 326 Ergebnis nach Steuern/Dritten 121 +98% 1 61 Ergebnis je Aktie 0,20 +82% 1 0,11

DEUTSCHE WOHNEN

Nachfolgend die Konsensprognosen für das erste Quartal (in Millionen Euro, FFO/Aktie und Ergebnis/Aktie in Euro):

PROG PROG PROG 1Q17 ggVj Zahl 1Q16 Ergebnis Wohnungsbewirtschaftung k.A. -- -- 147 EBITDA 147 -8% 2 159 Ergebnis vor Steuern 114 -11% 1 128 Ergebnis nach Steuern/Dritten 83 -18% 2 101 Ergebnis je Aktie 0,21 -28% 1 0,29 FFO je Aktie 0,32 +7% 2 0,30

- FFO = Funds from operations

INNOGY

Nachfolgend die Konsensprognosen für das erste Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG 1Q17 ggVj Zahl 1Q16 Außenumsatz 11.490 -- 2 k.A. EBITDA bereinigt 1.633 +5% 2 1.555 EBIT bereinigt 1.256 +5% 3 1.195 Ergebnis nach Steuern/Dritten berein. 643 -20% 3 806 Ergebnis je Aktie bereinigt 1,16 -- 1 k.A.

Weitere Termine:

07:00 DE/Allianz SE, ausführliches Ergebnis 1Q (08:30 Telefonkonferenz)

07:00 LU/Arcelormittal SA, Ergebnis 1Q, Luxemburg

07:30 DE/MVV Energie AG, Ergebnis 1H, Mannheim

07:30 CH/Compagnie Financiere Richemont SA, Jahresergebnis, Genf

07:30 DE/Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA), Ergebnis 1Q, Hamburg

08:00 DE/Singulus Technologies AG, Ergebnis 1Q, Kahl am Main

08:00 GB/Zeal Network SE, Ergebnis 1Q, London

08:00 JP/Suzuki Motor Corp, Jahresergebnis, Hamamatsushi

08:15 DE/Hapag-Lloyd AG, Ergebnis 1Q, Hamburg

09:30 DE/Wüstenrot & Württembergische AG (W&W AG), Ergebnis 1Q, Stuttgart

10:00 DE/BASF SE, HV, Mannheim

10:00 DE/Prosiebensat1 Media SE, HV, München

10:00 DE/Fresenius SE & Co KGaA, HV, Frankfurt

10:30 DE/Klöckner & Co SE, HV, Düsseldorf

12:00 DE/Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA, ausführliches Ergebnis 3Q

DIVIDENDENABSCHLAG

Name Dividende Adidas 2,00 EUR BMW St 3,50 EUR BMW Vz 3,52 EUR Fresen.Med.Care 0,96 EUR Kion 0,80 EUR Leoni 0,50 EUR Talanx 1,35 EUR Grenke 1,75 EUR Comdirect Bank 0,25 EUR Data Modul 1,50 EUR Elmos Semiconductor 0,35 EUR Friwo 0,25 EUR Softship 0,04 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR

- DE 08:00 Verbraucherpreise April (endgültig) PROGNOSE: 0,0% gg Vm/+2,0% gg Vj vorläufig: 0,0% gg Vm/+2,0% gg Vj zuvor: +0,2% gg Vm/+1,6% gg Vj HVPI PROGNOSE: 0,0% gg Vm/+2,0% gg Vj vorläufig: 0,0% gg Vm/+2,0% gg Vj zuvor: +0,1% gg Vm/+1,5% gg Vj 08:00 BIP 1Q (1. Veröffentlichung) kalender- und saisonbereinigt PROGNOSE: +0,6% gg Vq zuvor: +0,4% gg Vq kalenderbereinigt PROGNOSE: +1,7% gg Vj zuvor: +1,7% gg Vj - ES 09:00 HVPI und Verbraucherpreise April HVPI PROGNOSE: +2,6% gg Vj vorläufig: +2,6% gg Vj zuvor: +2,1% gg Vj - EU 11:00 Industrieproduktion März Eurozone PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+2,4% gg Vj zuvor: -0,3% gg Vm/+1,2% gg Vj - US 14:30 Verbraucherpreise April PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: -0,3% gg Vm Verbraucherpreise Kernrate PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: -0,1% gg Vm 14:30 Einzelhandelsumsatz April PROGNOSE: +0,5% gg Vm zuvor: -0,2% gg Vm Einzelhandelsumsatz ex Kfz PROGNOSE: +0,5% gg Vm zuvor: 0,0% gg Vm 16:00 Index der Verbraucherstimmung der Uni Michigan Mai (1. Umfrage) PROGNOSE: 97,1 zuvor: 97,0 16:00 Lagerbestände März PROGNOSE: +0,1% gg Vm zuvor: +0,3% gg Vm

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.390,30 -0,03% Nikkei-225 19.868,11 -0,47% Schanghai-Comp. 3.083,15 0,71% DAX 12.711,06 -0,36% DAX-Future 12.745,50 -0,24% XDAX 12.740,10 -0,21% MDAX 24.907,39 -0,89% TecDAX 2.147,01 -0,38% EuroStoxx50 3.623,55 -0,61% Stoxx50 3.251,15 -0,39% Dow-Jones 20.919,42 -0,11% S&P-500-Index 2.394,44 -0,22% Nasdaq-Comp. 6.115,96 -0,22% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 160,40 +8

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Auch zum Wochenausklang sieht es nach einer Seitwärtsbewegumng auf hohem Nivau an den Aktienmärkten aus. Für einen Ausbruch nach oben fehlten derzeit die Impulse, heißt es. Weder aus den USA noch aus Asien kämen entsprechende Vorlagen. "Anleger versuchen zur Zeit, das goldene Mittelmaß bei den Bewertungen zu finden, da einerseits Firmengewinne und Wachstumsdaten gut aussehen, sich bei den Zentralbanken aber ein Konsens herauszubilden scheint, dass Zinsanhebungen der sinnvolle nächste Schritt wären", beschreibt Jochen Stanzl von CMC Markets die gegenwärtige Situation. Impulse für Einzelwerte werden weiterhin von der Berichtssaison kommen.

Rückblick: Leichter - Mit der negativen Eröffnung der US-Börsen gerieten die europäischen Aktienmärkte am Donnerstagnachmittag etwas Druck. Bei Einzelwerten verursachte allerdings die Bilanzsaison, die am Donnerstag ihren Höhepunkt sah, kräftigere Kursausschläge. Die Analysten von Goldman Sachs sprachen von einem bisher guten Verlauf der Berichtssaison. Besonders positiv hätten dabei der Sektor der Banken, der Öl- und Gas-Unternehmen sowie die Unternehmen aus dem Gesundheitswesen überrascht. Unter den Einzelwerten stiegen Unicredit um 3,7 Prozent. Die italienische Bank schaffte überraschend klar die Rückkehr in die Gewinnzone. Moeller Maersk legten um 3,8 Prozent zu nach als "überraschend gut" bezeichneten Quartalszahlen.

DAX/MDAX/TECDAX

Etwas leichter - Größter Verlierer im DAX waren Prosieben mit einem Minus von knapp 6 Prozent. Negativ aufgenommen wurde der gesenkte Ausblick für die Fernsehwerbung. Darunter litten auch RTL Group (-6,3 Prozent). Deutsche Post fielen um 3,4 Prozent. Hier enttäuschten die Margen im Frachtgeschäft, vor allem bei Seefracht nach Asien. Henkel gaben um 1,1 Prozent nach. Das organische Wachstum übertraf zwar die Erwartungen, doch sei die Aktie nach dem jüngsten guten Lauf nicht mehr billig, hieß es. Deutsche Telekom verloren 0,8 Prozent nach der Quartalsvorlage. Bei Adidas (-0,9 Prozent) stieß der Verkauf des Golfgeschäfts auf ein unterschiedliches Echo mit Blick auf den Verkaufspreis. Nordex brachen nach schwachen Auftragseingängen um 4,9 Prozent ein. Schaeffler verloren nach Vorlage des Zwischenberichts 6,9 Prozent. Solarworld stürzten um 65,3 Prozent ab, nachdem das Unternehmen einen Insolvenzantrag angekündigt hatte. WCM kamen um 7,4 Prozent zurück, nachdem TLG Immobilien ein Übernahmeangebot für WCM abgegeben hat, das von Beobachtern als enttäuschend bezeichnet wurde.

XETRA-NACHBÖRSE/XDAX (22 Uhr) +0,2% auf 12.740 Punkte

