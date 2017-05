Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten. Ergebnisse Hauptversammlung



Wien (pta006/12.05.2017/07:45) - 12.5.2017.



Abstimmungsergebnisse zur 30. ordentlichen Hauptversammlung der CA Immobilien Anlagen AG am 11. Mai 2017 ________________________________________ Tagesordnungspunkt 1: Vorlage des Jahres- sowie Konzernabschlusses, des Corporate Governance-Berichts und des Berichts des Aufsichtsrats.



Zu diesem Tagesordnungspunkt ist keine Beschlussfassung erfolgt. ________________________________________ Tagesordnungspunkt 2: Beschlussfassung über die Verwendung des im Jahresabschluss 2016 ausgewiesenen Bilanzgewinns.



Abstimmungsergebnis: Präsenz: 460 Aktionäre mit 51.729.971 Stimmen. Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 51.729.971 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 52,35% Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 51.729.971 ________________________________________ Pro: 460 Aktionäre mit 51.729.971 Stimmen. Contra: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen. Enthaltung: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen. ________________________________________ Tagesordnungspunkt 3: Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2016.



Abstimmungsergebnis: Präsenz: 458 Aktionäre mit 51.723.401 Stimmen. Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 51.703.771 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 52,33% Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 51.703.771 ________________________________________ Pro: 454 Aktionäre mit 51.703.771 Stimmen. Contra: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen. Enthaltung: 4 Aktionäre mit 19.630 Stimmen. ________________________________________ Tagesordnungspunkt 4: Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2016.



Abstimmungsergebnis: Präsenz: 460 Aktionäre mit 51.731.788 Stimmen. Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 27.384.731 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 27,72% Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 27.384.731 ________________________________________ Pro: 427 Aktionäre mit 26.583.798 Stimmen. Contra: 20 Aktionäre mit 800.933 Stimmen. Enthaltung: 13 Aktionäre mit 24.347.057 Stimmen. ________________________________________ Tagesordnungspunkt 5: Beschlussfassung über die Vergütung für den Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2016.



Abstimmungsergebnis: Präsenz: 458 Aktionäre mit 51.731.253 Stimmen. Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 51.731.253 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 52,36% Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 51.731.253 ________________________________________ Pro: 444 Aktionäre mit 51.163.978 Stimmen. Contra: 14 Aktionäre mit 567.275 Stimmen. Enthaltung: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen. ________________________________________ Tagesordnungspunkt 6: Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2017.



Abstimmungsergebnis: Präsenz: 458 Aktionäre mit 51.731.253 Stimmen. Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 51.731.253 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 52,36% Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 51.731.253 ________________________________________ Pro: 455 Aktionäre mit 51.653.956 Stimmen. Contra: 3 Aktionäre mit 77.297 Stimmen. Enthaltung: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen. ________________________________________ Tagesordnungspunkt 7a: Die Zahl der von der Hauptversammlung der CA Immobilien Anlagen AG zu wählenden Aufsichtsratsmitglieder wird von derzeit neun auf künftig acht Mitglieder verringert.



Abstimmungsergebnis: Präsenz: 458 Aktionäre mit 51.731.253 Stimmen. Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 51.731.253 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 52,36% Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 51.731.253 ________________________________________ Pro: 458 Aktionäre mit 51.731.253 Stimmen. Contra: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen. Enthaltung: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen. ________________________________________



Tagesordnungspunkt 7b: Wahl von Herrn Prof. Dr. Sven Bienert



Abstimmungsergebnis: Präsenz: 458 Aktionäre mit 51.731.253 Stimmen. Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 51.731.253 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 52,36% Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 51.731.253 ________________________________________ Pro: 450 Aktionäre mit 51.710.203 Stimmen. Contra: 8 Aktionäre mit 21.050 Stimmen. Enthaltung: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen. ________________________________________ Tagesordnungspunkt 7c: Wahl von Herrn Univ.-Prof. MMag. Dr. Klaus Hirschler



Abstimmungsergebnis: Präsenz: 457 Aktionäre mit 51.710.253 Stimmen. Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 51.710.253 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 52,33% Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 51.710.253 ________________________________________ Pro: 451 Aktionäre mit 51.694.538 Stimmen. Contra: 6 Aktionäre mit 15.715 Stimmen. Enthaltung: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen. ________________________________________ Tagesordnungspunkt 7d: Wahl von Frau Dipl. BW Gabriele Düker



Abstimmungsergebnis: Präsenz: 457 Aktionäre mit 51.710.253 Stimmen. Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 51.710.253 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 52,33% Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 51.710.253 ________________________________________ Pro: 452 Aktionäre mit 51.699.838 Stimmen. Contra: 5 Aktionäre mit 10.415 Stimmen. Enthaltung: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen. ________________________________________ Tagesordnungspunkt 8: Änderung der Satzung in § 18 (Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung) durch Ergänzung der Möglichkeit, Depotbestätigungen via Fax oder E-Mail zu übermitteln.



Abstimmungsergebnis: Präsenz: 457 Aktionäre mit 51.710.253 Stimmen. Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 51.710.253 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 52,33% Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 51.710.253 ________________________________________ Pro: 457 Aktionäre mit 51.710.253 Stimmen. Contra: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen. Enthaltung: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen. ________________________________________



(Ende)



Aussender: CA Immobilien Anlagen AG Adresse: Mechelgasse 1, 1030 Wien Land: Österreich Ansprechpartner: Mag. Claudia Höbart Tel.: (+431) 532 59 07 - 502 E-Mail: claudia.hoebart@caimmo.com Website: www.caimmo.com



ISIN(s): AT0000641352 (Aktie) Börsen: Amtlicher Handel in Wien



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1494567900080



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresMay 12, 2017 01:45 ET (05:45 GMT)