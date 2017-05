Abschreibungen auf das verlustreiche Stahlwerk in Brasilien haben Thyssen-Krupp im zweiten Quartal tief in die roten Zahlen getrieben. Operativ läuft das Geschäft jedoch rund - Konzernchef Hiesinger erhöht die Prognose.

Licht und Schatten bei Thyssen-Krupp: Der Industriekonzern hat seine operative Gewinnprognose nach Zuwächsen im zweiten Quartal leicht angehoben, schreibt aber wegen Abschreibungen beim Verkauf seines Stahlwerks in Brasilien einen hohen Nettoverlust. Das Ergebnis werde im Geschäftsjahr 2016/17 (per Ende September) deutlich negativ sein, teilte der Konzern am Freitag mit.

Thyssen-Krupp hatte im Februar sein brasilianisches Stahlwerk CSA für 1,5 Milliarden Euro an den Konkurrenten ...

