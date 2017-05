Genf - Der Luxusgüterkonzern Richemont hat im Geschäftsjahr 2016/17 (per Ende März) weniger Umsatz erzielt und deutlich weniger verdient. Der Umsatz sank sowohl in der Berichtswährung Euro als auch in Lokalwährungen um 4% auf 10,6 Mrd EUR. Ohne den Einfluss von Rückkäufen von Uhren wäre der Umsatz währungsbereinigt um 2% zurückgegangen, teilt die Gruppe am Freitag mit. Insbesondere die Vorzeigemarke Cartier hatte aus den vollen Lager der Händler in Hongkong und Macau Produkte zurückgekauft.

Das vergangene Geschäftsjahr habe Richemont vor verschiedene Herausforderungen gestellt, wobei vor allem der Uhrenbereich von einer sich verändernden Nachfrage geprägt worden sei, wird Verwaltungsratspräsident Johann Rupert zitiert, der nach dem Abgang von CEO Richard Lepeu die Gruppe seit April als Executive Chairman operativ leitet. Die Nachfrage nach teurem Schmuck und Uhren war rückläufig. Im zweiten Halbjahr sei man aber etwa in den USA wieder gewachsen während Festlandchina gar starkes Wachstum verzeichnet habe, so Rupert weiter.

Höhere Dividende

Der operative Gewinn brach derweil um 14% auf 1,76 Mrd EUR ein, woraus sich eine operative Marge von noch 16,6% nach 18,6% im Vorjahr ergibt. Unter dem Strich nahm der Gewinn auf 1,21 Mrd EUR von zuvor 2,23 Mrd ab. Dabei gilt es zu bedenken, dass im Vorjahr dank der Fusion des Onlineportals Net-a-Porter ...

