DAX - Weiter im Konsolidierungsmodus (Deutsche Bank Morning Daily) Tendenz: Seitwärts Rückblick: Der DAX startete gestern auf dem Niveau des Vortages in den Handel und lief zunächst in einer engen Spanne seitwärts. Am Nachmittag geriet der Index etwas unter Druck. Am bisherigen Wochentief bei 12.660 Punkten drehte der DAX aber wieder nach oben und erholte sich. Er machte einen größeren Teil seiner zwischenzeitlichen Verluste wieder wett. Nachbörslich setzte der DAX zunächst diese Erholung fort und näherte sich dem kurzfristigen Abwärtstrend weiter an. Heute Morgen eröffnet der Index im vorbörslichen Handel etwas schwächer und entfernt sich wieder leicht von diesem Abwärtstrend. Charttechnischer Ausblick...

