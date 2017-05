DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

US-Präsident Donald Trump hatte die Entlassung von FBI-Chef James Comey laut AFP nach eigenen Worten schon seit längerem geplant. Trump sagte in einem Interview mit NBC News, die Initiative für Comeys Rauswurf sei von ihm selbst ausgegangen: "Ich wollte ihn unabhängig von Empfehlungen feuern." Es sei "meine Entscheidung" gewesen, sagte der Präsident. Das Weiße Haus hatte hingegen am Dienstag zu der überraschenden Entlassung des Direktors der Bundespolizei erklärt, der Präsident sei damit einer Empfehlung durch die Leitung des Justizministeriums gefolgt. Es veröffentlichte zeitgleich ein Memo von Vizejustizminister Rod Rosenstein, in dem Comey hart für seinen Umgang mit der E-Mail-Affäre der früheren Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton kritisiert wird. Der FBI-Chef war während des Wahlkampfs mit Informationen zur Untersuchung des regelwidrigen Umgangs der Ex-Außenministerin mit ihren dienstlichen Mails an die Öffentlichkeit gegangen. Clinton machte ihn deshalb für ihre Niederlage gegen Trump mitverantwortlich. Die oppositionellen Demokraten und andere Trump-Kritiker vermuten jedoch, dass der wahre Grund für Comeys Entlassung die vom FBI geführten Ermittlungen zur Russland-Affäre sind. Darin geht es um die mutmaßlichen russischen Hackerangriffe auf das Umfeld Clintons im Wahlkampf und mögliche illegale Verbindungen von Trump-Mitarbeitern nach Moskau.

AUSBLICK KONJUNKTUR

-US 14:30 Verbraucherpreise April PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: -0,3% gg Vm Verbraucherpreise Kernrate PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: -0,1% gg Vm 14:30 Einzelhandelsumsatz April PROGNOSE: +0,5% gg Vm zuvor: -0,2% gg Vm Einzelhandelsumsatz ex Kfz PROGNOSE: +0,5% gg Vm zuvor: 0,0% gg Vm 16:00 Index der Verbraucherstimmung der Uni Michigan Mai (1. Umfrage) PROGNOSE: 97,1 zuvor: 97,0 16:00 Lagerbestände März PROGNOSE: +0,1% gg Vm zuvor: +0,3% gg Vm

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.390,30 -0,03% Nikkei-225 19.869,18 -0,46% Hang-Seng-Index 25.178,64 +0,21% Kospi 2.288,16 -0,36% Schanghai-Composite 3.081,48 +0,65% S&P/ASX-200 5.836,80 -0,71%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Ohne klare Tendenz zeigen sich die Börsen. Die Vorgaben aus Europa und den USA förderten kein gesteigertes Kaufinteresse, heißt es. Dort hätten vor allem schwache Geschäftsausweise belastet. In Japan verhindert ein steigender Yen den Angriff auf die Marke von 20.000 Punkten. Schon seit Tagen scheitern in Tokio entsprechende Versuche. Nun sind es in erster Linie vom Export abhängige Werte, die bremsen. In Australien sprechen Händler von einer belastenden Kombination von einem weiter steigenden und auf Rekordniveau liegenden Haushaltsdefizit, niedrigem Lohnzuwachs und steigenden Renditen. In Schanghai scheinen die gröbsten Regulierungssorgen nun eingepreist zu sein. In Singapur dominieren Gewinnmitnahmen, nachdem der Leitindex am Vortag ein frisches 22-Monatshoch markiert hatte. Trotz des lustlosen Handels machen Markkteilnehmer kurzfristig Potenzial für weitere Kursgewinne aus. Der anziehende Yen belastet in Tokio die Exportwerte: Im Automobilsektor verbilligen sich Toyota Motor und Honda Motor um 1,5 bzw. 1,8 Prozent, Sony verlieren 1,0 Prozent. In Singapur geht das "Blutbad" bei Noble weiter, die Aktie stürzt um 18,9 Prozent ab. Nach einer Gewinnwarnung zur Wochenmitte veröffentlichte das Unternehmen nun Erstquartalszahlen. Diese wurden von fallenden Kohlepreisen stark belastet. Bereits am Vortag war der Kurs um 32 Prozent eingebrochen. Der Gründer hat seinen Rücktritt erklärt. Wilmar International veröffentlichte dagegen überzeugende Erstquartalszahlen. Die Titel ziehen um 11,4 Prozent an.

US-NACHBÖRSE

Mit Nordstrom hat ein weiteres Einzelhandelsunternehmen nicht überzeugt. Die Titel stürzten um 4,1 Prozent ab. Im ersten Quartal hatten sich die flächenbereinigten Umsätze überraschend ermäßigt. Insgesamt verfehlte der Erlösentwicklung die Markterwartungen. Nach Zweitquartalszahlen über Marktprognosen schnellte der Kurs des digitalen Werbedienstleisters Trade Desk um 22,1 Prozent nach oben. Sphere 3D zogen nach Ausweis von Geschäftszahlen ebenfalls um 22,1 Prozent an. Absolut betrachtet betrug der Kursanstieg aber nur einen halben Cent. Sunlink Health büßten nach Vorlage von Drittquartalszahlen 11,9 Prozent.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 20.919,42 -0,11 -23,69 5,85 S&P-500 2.394,44 -0,22 -5,19 6,95 Nasdaq-Comp. 6.115,96 -0,22 -13,18 13,61 Nasdaq-100 5.674,22 -0,13 -7,46 16,67 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 862 Mio 820 Mio Gewinner 1.137 1.939 Verlierer 1.832 1.041 Unverändert 120 116

Leichter - Einige schwache Quartalsergebnisse und deutliche Abgaben bei den Einzelhandelswerten trübten die Stimmung. Der Einzelhandelssektor im S&P-500 verbuchte mit 1,2 Prozent den größten Abschlag. Macy's stürzten um um 17 Prozent ab, nachdem die Warenhauskette mit Umsatz und Gewinn die Erwartungen verfehlt hatte. Kohl's verzeichneten einen Abschlag von 7,8 Prozent. Zwar enttäuschte der Umsatz, dafür verdiente das Unternehmen aber mehr als erwartet. Einen Kurseinbruch gab es für die Snap-Aktie, die Mutter der Messaging-App Snapchat. Diese hatte das schwächste Wachstum seit zwei Jahren vermeldet. Der Kurs brach um 21,5 Prozent ein.

TREASURYS

US-Anleihen Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 10 Jahre 2,40 -2,0 2,42 -4,9 30 Jahre 3,03 -0,8 3,04 -3,4

Die Notierungen holten zwischenzeitliche Abgaben wieder auf. Auch waren vor dem Hintergrund der leichten fallenden Aktienmärkte vereinzelte Käufe zu beobachten. Für die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen ging es um 2 Basispunkte auf 2,40 Prozent nach unten.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 10:05 Uhr % YTD EUR/USD 1,0871 +0,1% 1,0862 1,0886 +3,4% EUR/JPY 123,67 +0,0% 123,63 124,29 +0,6% EUR/GBP 0,8434 +0,1% 0,8428 0,8415 -1,1% GBP/USD 1,2890 +0,0% 1,2888 1,2934 +4,5% USD/JPY 113,76 -0,1% 113,82 114,19 -2,7% USD/KRW 1126,15 +0,2% 1124,33 1128,31 -6,7% USD/CNY 6,9008 -0,0% 6,9037 6,9037 -0,6% USD/CNH 6,9018 -0,1% 6,9062 6,9072 -1,1% USD/HKD 7,7921 +0,0% 7,7892 7,7889 +0,5% AUD/USD 0,7386 +0,1% 0,7380 0,7368 +2,4%

Zum Dollar bewegte sich der Euro um die Marke von 1,0870 Dollar seitwärts. Im späten US-Handel lag die Gemeinschaftswährung bei 1,0864 Dollar. Im Tageshoch waren 1,0893 Dollar aufgerufen worden. Die Blicke seien bereits auf die kommende Sitzung der US-Notenbank im Juni gerichtet. Der Markt preise eine Zinserhöhung derzeit mit einer Wahrscheinlichkeit von rund 90 Prozent ein, hieß es. Das britische Pfund fiel nach Bekanntgabe des Zinsentscheids der Bank of England (BoE) zurück. Die Notenbanker entschieden mit 7:1 Stimmen, den Leitzins unverändert bei 0,25 Prozent zu belassen. Einige Akteure am Devisenmarkt hätten erwartet, dass noch ein oder zwei weitere Mitglieder für eine Zinserhöhung stimmen würden, hieß es zur negativen Reaktion des Pfund Sterling.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 48,29 48,2 +0,2% 0,09 -14,9% Brent/ICE 50,86 50,77 +0,2% 0,09 -13,2%

Die Ölpreise setzten ihre Erholung fort. Hatten sie am Mittwoch noch von überraschend deutlich gesunkenen US-Rohölbeständen profitiert, so setzen die Akteure nun darauf, dass die Opec auf ihrer Konferenz am 25. Mai die Fördermengenbegrenzung in die zweite Jahreshälfte verlängern wird. Zudem hätten die jüngsten Opec-Daten gezeigt, dass das Kartell seine Förderung im April weiter zurückgefahren habe, sagten Beobachter. Der Preis für ein Barrel Leichtöl der US-Sorte WTI stieg zum US-Settlement um 1,1 Prozent auf 47,83 Dollar. Brent erhöhte sich um 1,1 Prozent auf 50,77 Dollar.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.226,66 1.224,80 +0,2% +1,86 +6,5% Silber (Spot) 16,41 16,33 +0,5% +0,08 +3,0% Platin (Spot) 925,00 916,50 +0,9% +8,50 +2,4% Kupfer-Future 2,51 2,50 +0,1% +0,00 -0,3%

Die sinkenden Kurse am Aktienmarkt trieben einige Anleger in den vermeintlich sicherereren Goldhafen. Der Goldpreis verbesserte sich zum US-Settlement um 0,4 Prozent auf 1.224 Dollar je Feinunze. Der Preis bewege sich weiter in seiner bestehenden Spanne zwischen 1.200 und 1.250 Dollar, sagte Jeffrey Nichols von American Precious Metals Advisors.

MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR

US-INNENPOLITIK

Der US-Senat hat den letzten noch offenen Posten im Kabinett von Präsident Donald Trump abgesegnet. Mit einer parteiübergreifenden Mehrheit bestätigten die Senatoren Robert Lighthizer als Handelsbeauftragten. Der 69-Jährige wird nun unter anderem die Aufgabe haben, das Freihandelsabkommen Nafta mit den USA und Mexiko neu zu verhandeln.

US-AUSSENPOLITIK

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

May 12, 2017 01:54 ET (05:54 GMT)

US-Geheimdienstdirektor Dan Coats hat ein pessimistisches Bild der Sicherheitslage in Afghanistan gezeichnet. "Die politische Situation und die Sicherheitslage in Afghanistan werden sich auch 2018 nahezu sicher weiter verschlechtern, trotz eines leichten Anstiegs bei der Militärhilfe durch die USA und ihre Partner", sagte Coats bei einer Anhörung des Senats.

VOLKSWAGEN

hat eine weitere Hürde genommen, um die seit anderthalb Jahren dauernde Dieselaffäre aufzuarbeiten. Ein Berufungsgericht in San Francisco hat nun Entschädigungszahlen für Besitzer von Dieselfahrzeugen mit betroffenen Drei-Liter-Motoren zugestimmt. Die Zahlungen haben ein Volumen von rund 1,2 Milliarden Dollar und betreffen rund 82.500 Fahrzeuge mit den entsprechenden Aggregaten.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/flf

(END) Dow Jones Newswires

May 12, 2017 01:54 ET (05:54 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.