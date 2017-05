EU Stoxx 50 technischer Ausbruch

Liebe Leser,

dass der EU-Aktienmarkt so langsam in Fahrt kommt, dürfte nun auch der Letzte mitbekommen haben. Der DAX-Index hat endlich ein neues Allzeithoch erreicht und das soll nach zwei Jahren Korrektur schon was heißen. Der US-Markt scheint etwas überhitzt und gilt derzeit im Vergleich zur EU als überbewertet. Zudem zieht die EU-Konjunktur so langsam an, wie auch der EZB Präsident Mario Draghi gestern in seiner Rede nochmals bekundet hat.

Dass er den Zeitpunkt für das Zurückfahren des Anleihekaufprogramms noch nicht für gekommen sieht darf, aus meiner Sicht als fader Beigeschmack für den langfristigen Investor verstanden werden. Denn, je länger die EZB damit wartet, umso mehr anstehende Probleme lassen sich bereits am Horizont erkennen, Stichwort Italien-Wahl im nächsten Jahr. Unter diesen Umständen frage ich mich, wann die Normalisierung denn eigentlich kommen soll? Für den kurz- bis mittelfristigen Anleger, dürfte die lockere Geldpolitik womöglich jedoch unterstützend sein. Wie dem auch sei. Im Zusammenhang mit dem EU-Aktiemarkt wollte ich heute Ihren Fokus nicht auf den DAX, sondern auf den EU STOXX 50 Index lenken.

