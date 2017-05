Lieber Leser,

sowohl der US- als auch der EU-Aktienmarkt sind in dieser Woche kaum vom Fleck gekommen. Wir haben uns vor einigen Tagen noch zu der schwächer werdenden Marktbreite im US-Markt geäußert, was aber aktuell noch nicht überbewertet werden sollte. Was dabei auffällt, ist die besondere Schwäche des Dow Jones Index, denn dieser hat im Gegensatz zum S&P 500 Index kein neues Allzeithoch erreichen können.

Der Index fluktuiert leicht oberhalb der zuvor überwundenen, kurzfristigen ...

