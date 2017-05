Noch Anfang der Woche hatten wir mit Blick auf die am Mittwoch nach US-Handelsende erwarteten Quartalszahlen des Message-Dienstes SNAP Inc. geschrieben: "Wenn SNAP nichts vorzuweisen hat, das die Trader beeindruckt ( ...) könnten hier allemal neue Tiefs markiert werden." Genau das ist nun passiert, denn diese Quartalsbilanz hatte in der Tat absolut nichts zu bieten, das die Anleger davon überzeugt hätte zu kaufen - oder die Aktie auch nur zu behalten.

