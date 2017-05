Der Gewinn der Deutschen Telekom ist im ersten Quartal um 80 Prozent eingebrochen. Grund ist, dass die Beteiligung an British Telekom in den ersten drei Monaten des Jahres 0,7 Milliarden Euro an Wert verloren hat. Im Vorjahreszeitraum hatte die steigende Bewertung des Pakets noch für einen positiven Effekt von 2,5 Milliarden Euro gesorgt. EUWAX ...

Den vollständigen Artikel lesen ...