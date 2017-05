FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Freitag kaum bewegt in den Handel gegangen. Der richtungsweisende Euro-Bund-Future stieg am Morgen leicht um 0,03 Prozent auf 160,47 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe sank auf 0,42 Prozent. Auch im Euroraum insgesamt fiel der Handelsstart ruhig aus.

Vor dem Wochenende dürften Anleger US-amerikanische Konjunkturdaten ins Auge fassen. Es werden Inflationszahlen sowie Daten aus dem Einzelhandel veröffentlicht. Zudem gibt die Uni Michigan ihr weit beachtetes Verbrauchervertrauen bekannt. Die Daten geben Auskunft über den Zustand der US-Wirtschaft und nehmen damit Einfluss auf die Geldpolitik der amerikanischen Notenbank. Von ihr wird bald die Fortsetzung ihres Straffungskurses erwartet./bgf/jsl/stb

ISIN DE0009652644

AXC0063 2017-05-12/08:51