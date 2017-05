...und das nun seit fast 12 Monaten. Erst jetzt ist der Wechsel an der Spitze bestätigt. Der langjährige Chef machte K+S zu einem erfolgreichen Kali- und Salz-Produzenten, aber mit extremen Abhängigkeiten von den anderen Großen im Kali-Geschäft. Das geht so nicht mehr. Der Kurs wird bei rund 17 € konsequent verteidigt. Wer dahintersteht, wissen wir nicht. Gelingt es den Shortern jedoch nicht, den Kurs, bei gleichzeitig hohen Umsätzen, unter diese Grenze zu drücken, werden sie die Reißleine ziehen müssen. Denn: Wir rechnen mit einer neuen K+S-Struktur unter neuer Leitung mit neuen Zielen für die Gestaltung des Produkt-Portfolios. KlareAussagen bekommt man aus Kassel noch nicht. Die K+S-Spekulation bleibt daher eine wirkliche Wette! Vom inneren Wert her gerechnet liegt der Marktwert von K+S in der Gegend um 6,5 bis 7 Mrd. €, wofür es keine ganz zuverlässigen Vergleiche gibt. Die Basis 20/22 € bleibt ein Kauf für einen Erwartungshorizont von mehr als 12 Monaten.br/>

Dies ist ein Ausschnitt aus der aktuellen Actien-Börse Nr. 19 vom 13.05.2017.br/>

Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info