Im Bereich 3D Druck, eine Aktie mit Chancen zu entdecken ist nicht so einfach. Nach der ersten Euphorie Welle liegen die Aktien von 3D Systems und Stratasys am Boden, auch bei EXONE sieht es nicht besser aus. Im Gegensatz zu den genannten Aktien, konnte sich die Aktie von Proto Labs sehr gut halten und formte seit dem 2014er Hoch eine Flagge.

Auch im Fundamentalen Bereich sieht sie nicht schlecht aus. Die Unternehmung hat geringe Schulden, der Umsatz wächst von Jahr zu Jahr an und sie machen sogar Gewinn. Das kann nicht jede Aktie aus dieser Branche bieten.

3D Druck, eine Aktie mit Chancen: Proto Labs (PRLB)

Proto Labs (PRLB) Point and Figure Quartals Chart und Monatlicher Bar Chart

Nachdem die Aktie in den Jahren 2012 und 2013 einen fulminanten Preisanstieg erlebt hatte, folgte erst einmal eine langjährige Korrektur. Im PaF Chart wurde mittlerweile ein Kaufsignal generiert, was die Bullen Hoffnung schöpfen lässt. Im Bar Chart befindet sich die Aktie noch innerhalb einer Flagge (A) und damit in einer Art Range.

Den vollständigen Artikel lesen ...