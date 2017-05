HAMBURG (dpa-AFX) - Die Container-Reederei Hapag-Lloyd hat einen starken Anstieg der Treibstoffkosten im ersten Quartal nahezu wettgemacht. Obwohl der Treibstoffpreis im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um mehr als die Hälfte gestiegen war, fiel der operative Gewinn (Ebit) im gewöhnlich schwachen ersten Jahresviertel nur von 4,8 Millionen auf 3,5 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Freitag in Hamburg mitteilte. Wegen einer Umfinanzierung schipperte Hapag-Lloyd unter dem Strich jedoch tiefer in die roten Zahlen. Dort stand ein Verlust von knapp 63 Millionen Euro und damit fast anderthalb Mal so viel wie ein Jahr zuvor.

Vorstandschef Rolf Habben Jansen hofft jetzt auf die baldige Fusion mit der arabischen Reederei UASC. Der Abschluss stehe kurz bevor, ließ der Manager wissen. Einem Sprecher zufolge rechnet Hapag-Lloyd noch in diesem Monat damit.

Im laufenden Geschäft sieht Habben Jansen trotz der höheren Treibstoffpreise Hoffnung auf eine Besserung der krisengeplagten Branche. Die Transportpreise hätten im ersten Quartal mit 1,047 US-Dollar je Standardcontainer (TEU) zwar 20 Dollar niedriger gelegen als ein Jahr zuvor. Im Vergleich zu den vergangenen Quartalen gebe es jedoch weiterhin einen leichten Aufwärtstrend. Zudem solle sich die erfolgte Umfinanzierung zu günstigeren Zinsen bei der Reederei in den kommenden Quartalen positiv auswirken, sagte der Sprecher.

In den Monaten Januar bis März beförderte Hapag-Lloyd 1,9 Millionen Standardcontainer und damit fast sieben Prozent mehr als im ersten Quartal 2016. Der Umsatz legte um gut zehn Prozent auf 2,1 Milliarden Euro zu. Auch der Hamburger Hafenbetreiber HHLA hatte am Morgen von deutlichen Zuwächsen bei Containermengen und Umsatz berichtet./stw/men/fbr

ISIN DE000HLAG475

