Schnelle, softwareunterstützte Formatwechsel reduzieren die Stillstandszeit und optimieren die Materialausnutzung bei Verpackungsprozessen. Zum Erkennen von Druckmarken in Verpackungsmaschinen kommen überwiegend Kontrastsensoren zum Einsatz. Mit seinen neuen Produktfamilien KTS und KTX will Sick Maßstäbe bei der Analyse von Erkennungsmerkmalen setzen: Mit ihrer patentierten Twineye-Technologie zur Kontrasterfassung, der Dreifarbigen-LED mit einem präzisen, farbdurchmischten Lichtfleck und einer verbesserten Graustufenauflösung sowie einem niedrigen Jitter bei hohen Schaltfrequenzen eignen sich die Sensoren für das Erfassen von komplexen Etiketten und - erstmals kombiniert in einem Gerät - auch von Farben. Der integrierte IO-Link und Zusatzfunktionen, wie eine Rezepturverwaltung, erweitern das Einsatzspektrum der Kontrastsensoren.

In allen Branchen der Verpackungsindustrie, ob Pharma, Kosmetik, Nahrungs- und Genussmittel, Haushaltswaren oder Hygiene, zählt eine verlässliche Qualität. Codierdrucker beispielsweise bringen Data-Matrix-Codes auf Sekundärverpackungen auf, deren lückenlose Überprüfung und Rückverfolgbarkeit einen entscheidenden Teil des Qualitätsprozesses darstellt. Bei der Kontrolle, ob der Druckvorgang der Codes erfolgreich war und die Druckqualität ausreicht, kommt der Kontrastsensor vom Typ Print Detector der KTX/KTS-Reihe mit Vistal-Gehäuse in Schutzklasse 3 zum Einsatz. Durch das Lochbild der Sensoren und die elektrische Anschlusstechnik ist die Produktfamilie KTX mit älteren Modellen kompatibel. Im Kompaktgehäuse eignet sich der KTS auch für die Montage unter beengten Platzverhältnissen. Verfügbar sind die Kontrasttaster in den funktional abgestuften Ausstattungsvarianten Prime und Core.

Kontrastdetektion neu definieren

Geringe Kontrastunterschiede zwischen Marke und Hintergrund, hochglänzende Oberflächen oder flatternde Materialbahnen sind Bedingungen, die einkanalig auswertende

