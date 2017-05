Zürich (awp) - Die Aktionäre von SHL Telemedicine haben an der Generalversammlung in Tel Aviv am Donnerstag für keinen der als externe bzw. unabhängige Verwaltungsräte nominierten Kandidaten gestimmt. Dies teilte das israelische Medtech-Unternehmen am Freitag mit. Für diese Wahl gibt es unter israelischem Recht zwei Bedingungen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...