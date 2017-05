Medigene hat heute Zahlen vorgelegt. Alfred Maydorn, Redakteur beim Anlegermagazin DER AKTIONÄR, blickt allerdings nicht so sehr auf die Bilanz an sich. Es gehe vielmehr darum, dass man mit den klinischen Studien voran komme. Maydorn sieht den Konzern sehr gut aufgestellt. Sehen Sie sich auch die komplette Sendung an. Dort geht es auch um Solarworld, JinkoSolar, Nordex, Air Berlin, Snap und Tesla. Das Interview finden Sie hier.