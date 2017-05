Berlin (ots) -



Von März bis Juni ist Hochsaison für Pollenallergiker. Wenn in rascher Folge - oder bei ungünstigen klimatischen Bedingungen auch auf einmal - Gräser und Bäume blühen, haben Allergiker nichts zu lachen. Etwa jeder achte Mann und jede sechste Frau leidet unter Heuschnupfen und die Zahl der Asthmatiker, die besonders heftig auf diese Pollen reagieren, steigt.



Schnelle Akut-Hilfe gegen brennende und tränende Augen, das heuschnupfentypische Niesen und eine laufende Nase bietet Vividrin® akut. Der Wirkstoff, das Antistaminikum Azelastin, ist gut verträglich und seit Jahren bewährt. Selbst bei sehr starken allergischen Beschwerden wirkt Vividrin® akut minutenschnell1 und verlässlich. Nur zwei Anwendungen täglich sorgen für eine lang anhaltende Wirksamkeit bis zu 24 Stunden - nicht nur bei Pollen-, sondern auch bei Hausstaub-, Tierhaar- und Schimmelpilzallergien.



Die Marke Vividrin® steht seit Jahrzehnten für hohe Kompetenz, wenn es um die Selbstmedikation bei Heuschnupfen und anderen Allergien geht. Von der natürlichen Vorbeugung über die sanfte Basismedikation bis zur schnellen Akuthilfe - Vividrin® bietet Allergikern individuell richtige Lösungen zur Linderung ihrer Beschwerden. Vividrin® akut ist in der Apotheke erhältlich.



1 Augentropfen innerhalb von 3 Minuten, Nasenspray innerhalb von 15 Minuten. Friedländer et al. 2000; Evaluation of the onset and duration effect of azelastine eye drops



Pflichttext für Endverbraucher



Vividrin® akut Azelastin Kombi-Packung gegen Heuschnupfen



Wirkstoff: Azelastinhydrochlorid Anwendungsgebiete: Symptomatische Behandlung von saisonaler allergischer Rhinokonjunktivitis (z. B. Heuschnupfen in Kombination mit allergischer Bindehautentzündung) bei Erwachsenen, Jugendlichen und Kindern ab 6 Jahren. Warnhinweise: Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren! Enthält Benzalkoniumchlorid. Packungsbeilage beachten! In Lizenz von Meda Pharma GmbH & Co. KG. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.



Vividrin® akut Azelastin antiallergische Augentropfen



Wirkstoff: Azelastinhydrochlorid 0,05 % (0,5 mg/ml) Anwendungsgebiete: Behandlung und Vorbeugung von durch Heuschnupfen bedingten Beschwerden am Auge (saisonale allergische Konjunktivitis) bei Erwachsenen und Kindern ab 4 Jahren. Behandlung von durch Allergien auf Substanzen wie zum Beispiel Hausstaubmilben und Tierhaare bedingten Beschwerden am Auge (nicht-saisonale (perenniale) allergische Konjunktivitis) bei Erwachsenen und Kindern ab 12 Jahren. Warnhinweise: Enthält Benzalkoniumchlorid. Packungsbeilage beachten. Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren! Apothekenpflichtig. Dr. Gerhard Mann, chem.-pharm. Fabrik GmbH, Brunsbütteler Damm 165-173, 13581 Berlin (Stand: Oktober 2014). In Lizenz von Meda Pharma GmbH & Co. KG.



Vividrin® akut Azelastin Nasenspray gegen Heuschnupfen



Wirkstoff: Azelastinhydrochlorid 0,1% (1mg/ml). Anwendungsgebiete: Symptomatische Behandlung von Heuschnupfen (saisonale allergische Rhinitis) bei Erwachsenen, Jugendlichen und Kindern ab 6 Jahren. Warnhinweise: Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren. Apothekenpflichtig. Dr. Gerhard Mann, chem.-pharm. Fabrik GmbH, Brunsbütteler Damm 165-173, 13581 Berlin (Stand: September 2014). In Lizenz von Meda Pharma GmbH & Co. KG. Dr. Gerhard Mann chem.-pharm. Fabrik GmbH, Brunsbütteler Damm 165-173, 13581 Berlin. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage oder fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.



