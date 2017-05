Bei Maybrit Illner nur am "Katzentisch"? Die größte Oppositionsfraktion fühlt sich beim ZDF links liegengelassen. Das will Sie sich natürlich nicht bieten lassen und löst ein zähes Hin und Her aus.

Dass die Sitzordnung eine äußerst heikle Sache sein kann, weiß fast jeder, der schon mal eine große Familienfeier ausgerichtet hat. Beweist man als Gastgeber dabei ein glückliches Händchen, hebt das die Stimmung. Kompliziert wird es mit der Platzierung von Geschiedenen, Querulanten und anderen schwierigen Gästen. Die Planer der ZDF-Talkrunde "Maybrit Illner spezial" bewiesen am Donnerstag bei der Platzierung ihrer Gäste so wenig Geschick, dass eine Politikerin mit großem öffentlichem Tamtam absagte. Schuld war ein extrem schwieriger Gast.

Bei Illner mit von der Partie: AfD-Vizechefin Beatrix von Storch, die immer wieder mit rechtspopulistischen Bemerkungen Empörung auslöst. Doch wer sollte mit der AfD-Ideologin reden? Die Frage beschäftigte Sender und Politik über Stunden - böses Blut kochte hoch.

Mittags machten die Linken im Bundestag ihrem Ärger Luft. Sie verschickten eine Pressemitteilung. Überschrift: "Im Bundestag stärkste Oppositionspartei, bei "Illner-Spezial" am Katzentisch?" Der Vorgang, so wie die Linken ihn schilderten: Ihre Migrationsexpertin Sevim Dagdelen sollte mit von Storch in einer Extra-Runde diskutieren. Vom ZDF verweigert werden sollte ihr der Zugang zum Sitzkreis der Talksendung mit SPD (Fraktionschef Thomas Oppermann), CDU (Vizechefin ...

Den vollständigen Artikel lesen ...