MADRID (dpa-AFX) - In Spanien ist die Inflationsrate im April wie erwartet deutlich gestiegen. Die nach europäischer Methode erhobenen Verbraucherpreise (HVPI) seien um 2,6 Prozent zum entsprechenden Vorjahresmonat geklettert, teilte das spanische Statistikamt INE am Freitag in Madrid laut einer zweiten Erhebung mit. Damit wurde wie von Volkswirten erwartet die erste Schätzung bestätigt. Im Vormonat hatte die Rate noch bei 2,1 Prozent gelegen.

Vor allem die Preise im Bereich Tourismus seien im Jahresvergleich gestiegen. Die Osterfeiertage haben dieses Jahr im April gelegen und nicht wie im Vorjahr im März. Im Vergleich zum Vormonat stiegen die Verbraucherpreise im April um 0,9 Prozent.

Die Europäische Zentralbank (EZB) strebt für die gesamte Eurozone auf mittlere Sicht eine Inflationsrate von knapp zwei Prozent an. Im März hatte die Rate in der Eurozone bei 1,9 Prozent gelegen./jsl/bgf/fbr

