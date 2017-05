FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Aktienmarkt hat seine Schwächephase vom Vortag schnell hinter sich gelassen und am Freitag wieder zugelegt. Besonders für den TecDax ging es im frühen Handel mit plus 1,97 Prozent auf 2189,33 Punkte kräftig nach oben. Treiber ist eine Übernahme im Telekommarkt: United Internet will das Mobilfunkunternehmen Drillisch schlucken. Die Aktien der beiden Unternehmen legten um jeweils rund 9 Prozent zu.

Der Dax rückte wenige Minuten nach der Eröffnung um 0,14 Prozent auf 12 728,95 Punkte vor und befindet sich damit in Schlagdistanz zu seinem am Dienstag erreichten Rekordhoch bei 12 783 Punkten. Auf Wochensicht tritt der Leitindex aktuell jedoch quasi auf der Stelle. Der MDax der mittelgroßen Werte gewann Freitagfrüh 0,26 Prozent auf 24 973,00 Punkte. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,06 Prozent hoch.

Jüngste Daten zum Wirtschaftswachstum und der Inflation in Deutschland waren wie erwartet ausgefallen. Derweil setzte sich die Berichtssaison im Leitindex mit den Quartalsergebnissen der Allianz und Thyssenkrupp fort. Im MDax stehen die RWE-Ökostromtochter Innogy sowie Deutsche Wohnen mit ihren Bilanzen im Blick./ajx/das

