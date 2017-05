Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Deutsches BIP wächst im 1. Quartal wie erwartet um 0,6 Prozent

Das Wirtschaftswachstum in Deutschland hat sich Anfang 2017 wie erwartet verstärkt. Nach Mitteilung des Statistischen Bundesamts (Destatis) stieg das Bruttoinlandsprodukt (BIP) gegenüber dem Vorquartal preis- und saisonbereinigt um 0,6 Prozent, nachdem es im vierten Quartal 2016 um 0,4 Prozent zugelegt hatte und im dritten Quartal um revidiert 0,2 (vorläufig: 0,1) Prozent. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten einen Anstieg von 0,6 Prozent prognostiziert.

Preisdruck in Deutschland zieht wieder spürbar an

Der Inflationsdruck in Deutschland hat im April wieder deutlich angezogen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) berichtete, stieg die jährliche Inflationsrate auf 2,0 Prozent. Im März hatte die Rate 1,6 Prozent betragen. Die Statistiker bestätigten damit - wie von Volkswirten erwartet - ihre vorläufige Schätzung vom 27. April.

Praet: Zeitpunkt für Normalisierung der Gelpolitik noch nicht gekommen

Der Chefvolkswirt der Europäischen Zentralbank (EZB), Peter Praet, sieht noch nicht den Zeitpunkt gekommen, mit einer Normalisierung der Geldpolitik in der Eurozone zu beginnen. Die Unterstützung der Geldpolitik sei weiterhin notwendig, um das Wachstum in der Eurozone zu untertstützen, so Praet vor Studenten in Heidelberg.

Trump: Hatte Comeys Entlassung ohnehin seit längerem geplant

US-Präsident Donald Trump hatte die Entlassung von FBI-Chef James Comey nach eigenen Worten schon seit längerem geplant. Trump sagte in einem Interview mit dem Fernsehsender NBC News, die Initiative für Comeys Rauswurf sei von ihm selbst ausgegangen: "Ich wollte ihn unabhängig von Empfehlungen feuern." Es sei "meine Entscheidung" gewesen, sagte der Präsident.

Amtierender FBI-Chef sichert Fortgang der Russland-Ermittlungen zu

Nach der Entlassung von FBI-Chef James Comey hat dessen kommissarischer Nachfolger die Fortsetzung der Ermittlungen zur Russland-Affäre zugesichert. "Sie können die Männer und Frauen des FBI nicht daran hindern, das Richtige zu tun", sagte der amtierende Direktor der Bundespolizei, Andrew McCabe, in Washington. Die oppositionellen Demokraten fordern dagegen die Einsetzung eines weitgehend unabhängig agierenden Sonderermittlers.

US-Geheimdienstdirektor zeichnet pessimistisches Bild der Lage in Afghanistan

US-Geheimdienstdirektor Dan Coats hat ein pessimistisches Bild der Sicherheitslage in Afghanistan gezeichnet. "Die politische Situation und die Sicherheitslage in Afghanistan werden sich auch 2018 nahezu sicher weiter verschlechtern, trotz eines leichten Anstiegs bei der Militärhilfe durch die USA und ihre Partner", sagte Coats bei einer Anhörung vor dem Geheimdienstausschuss des Senats.

US-Senat bestätigt Robert Lighthizer als Handelsbeauftragten

Der US-Senat hat den letzten noch offenen Posten im Kabinett von Präsident Donald Trump abgesegnet. Mit einer parteiübergreifenden Mehrheit von 82 zu 14 Stimmen bestätigten die Senatoren in Washington Robert Lighthizer als Handelsbeauftragten. Der 69-Jährige wird nun unter anderem die Aufgabe haben, das Freihandelsabkommen Nafta mit den USA und Mexiko neu zu verhandeln.

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

May 12, 2017 03:00 ET (07:00 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.