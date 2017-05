Als Warren Buffett im Jahr 2011 zum ersten Mal verkündete, dass Berkshire Hathaway Milliarden von Dollar in die Aktie von International Business Machines (WKN:851399) gesteckt hatte, war das für viele eine Überraschung. Buffett hatte sich in der Vergangenheit nämlich immer vom Tech-Sektor fern gehalten und stattdessen Geld in Unternehmen gesteckt, die er versteht. Die Technologie verändert sich sehr schnell und vorauszusehen, welches Unternehmen sich in Zukunft gut entwickeln wird, ist schwierig.



Doch Buffett sah etwas in IBM. In einem Interview mit CNBC erklärte er seine Beweggründe: ?Wir gingen zu all unseren Unternehmen, um zu sehen, wie die IT-Abteilungen funktionieren und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...