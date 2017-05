Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Zürich (pts010/12.05.2017/09:00) - Auch im neunten Geschäftsjahr haben mehr Veranstalter auf die selbstbedienbare Plattform von TICKETINO gesetzt. Der Betriebsertrag im vergangenen Jahr konnte um 14 %, die Ticket und Eventanzahl um mehr als 10 % gesteigert werden. Dank der hohen Automatisierung ist TICKETINO in der Lage, mehr Tickets von einer stetig wachsenden Eventanzahl zu verkaufen. Dabei konnten aufgrund der effizienten Prozesse auch vermehrt Tickets im unteren Preissegment abgesetzt werden. Der Jahresgewinn von über 10 % vor Zinsen und Steuern entspricht der Planung. TICKETINO investiert seit dem Markteinritt 2008 laufend in die Optimierung und Innovation der firmeneigenen Plattform. Die hochautomatisierten und mit neuester Technologie gepaarten Prozesse bieten Veranstaltern aller Art ein preislich einmaliges Angebot für den Ticketvertrieb und für das Gästemanagement. Seit der Gründung wurden über die TICKETINO-Plattform mehr als 65'000 Events abgewickelt, alleine im Jahr 2016 waren es mehr als 10'000, organisiert von verschiedensten Veranstaltern. TICKETINO verbessert laufend die Technologie, um Veranstaltern auch weiterhin die bestmögliche und intuitiv selbstbedienbare Softwarelösung zu bieten. Neu bietet TICKETINO vermehrt innovative und voll digitale Vermarktungslösungen an. Die neuen Angebote sind zielgruppengerichtet und haben den Vorteil von minimalem Streuverlust, transparenter Erfolgskontrolle und einer für den Preis nie dagewesenen Reichweite. Franz Wyss von TICKETINO: "Wir bündeln die Kanäle der neuen Medienunternehmen und distribuieren die Anzeigen über die Kanäle der bekannten Publisher, wie auch über Social-Media. Affilliate Marketing und Native Advertising ermöglich die Vermarktung von Events mit wenig Streuverlust und das zu äusserst günstigen Konditionen. Die Messbarkeit der Eventvermarktung ist so weit höher als bei herkömmlichen Vermarktungsformaten. Der Veranstalter profitiert unmittelbar von den neuen Vermarktungsmodellen." 2017 implementiert TICKETINO die neuste Generation von Einlasskontroll-Lösungen sowie einen komplett neuen Ticketshop. Veranstalter profitieren dabei weiterhin von den günstigsten Konditionen. Bereits ab 3.9 % kann der Ticketverkauf über TICKETINO abgewickelt werden. Auch besteht die Möglichkeit, die Kosten auf die Ticketkäufer zu übertragen. In dem Fall ist die Nutzung von TICKETINO für Veranstalter sogar kostenlos. Im kommenden Jahr rechnet TICKETINO wieder mit Wachstum im zweistelligen Bereich. Durch die geplante Fusion der aktuellen Nr. 1 und Nr. 2 im Schweizer Ticketingmarkt erwartet man vermehrt Zulauf von Kunden welche sich bei dieser grossen Organisation nicht mehr wohl fühlen und sich nach einer kostengünstigen, selbstbedienbaren und einfachen Plattform sehnen. TICKETINO heisst: - einfach & selbständig Event einrichten und Tickets verkaufen - professionelles Gästemanagement von der Einladung bis zum Empfang - Vorverkauf über print@home, Callcenter und flächendeckendes Vorverkaufsstellennetz - viele Funktionen wie sitzplatzgenaue Buchungen, Tageskasse, Badgedruck vor Ort - Geld sparen - Vorverkaufsgebühr ab 3.9 %, keinerlei Grund- oder Aufschaltgebühr TICKETINO in der Presse: http://organizer.ticketino.com/de/presse/wachstum2015 Das sagen unsere Kunden: http://organizer.ticketino.com/de/referenzen Per Facebook auf dem Laufenden bleiben: https://www.facebook.com/TICKETINO Uns auf Twitter verfolgen: https://twitter.com/ticketino (Ende) Aussender: TICKETINO AG Ansprechpartner: Michael Marti Tel.: 0435004096 E-Mail: Michael.Marti@ticketino.com Website: www.ticketino.com Quelle: http://www.pressetext.com/news/20170512010

