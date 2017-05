Lieber Leser,

der Goldpreis hat im vergangenen Jahr so etwas wie ein Revival erlebt. Er sprang vom Tief bei knapp über 1.040 US-Dollar je Feinunze auf etwa 1.377 US-Dollar. Damit hat er innerhalb von 7 Monaten einen Wertgewinn von 32 % verzeichnet. Danach ging es jedoch mehr oder weniger abwärts. Aktuell notiert der Goldpreis immerhin 17 % über dem Tief aus Ende 2015. Dass der Goldpreis nun nicht vom Fleck kommt, wird in vielen Medien und von Analysten mit den steigenden Zinsen in den ...

