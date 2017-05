Der Schweizer Luxusgüterkonzern Richemont (ISIN: CH0210483332) wird die Dividende für 2016 um sechs Prozent von 1,70 Franken auf 1,80 Franken (ca. 1,64 Euro) erhöhen, wie der Konzern am Freitag mitteilte. Beim derzeitigen Börsenkurs von 74,35 Euro liegt die aktuelle Dividendenrendite bei 2,21 Prozent. Die nächste ordentliche Generalversammlung des Konzerns wird am 13. September 2017 in Genf stattfinden. Die Auszahlung der ...

