STUTTGART (dpa-AFX) - Der Finanzkonzern Wüstenrot & Württembergische hat im ersten Quartal von den guten Geschäften der Schaden- und Unfallversicherung profitiert. Der Überschuss stieg von 62,6 auf 69,5 Millionen Euro an, wie das Unternehmen am Freitag in Stuttgart mitteilte. Das Bauspargeschäft schwächelte. So sank das Brutto-Neugeschäft - also das Volumen neu unterzeichneter Verträge - von 4,8 auf 3,7 Milliarden Euro. Hintergrund sei ein Sondereffekt gewesen, weil es im vergangenen Jahr einen Tarifwechsel gegeben habe. Für das laufende Jahr wird wieder mit einem Plus gerechnet. Vorstandschef Jürgen Junker sagte, dass Start ins Jahr sei gut gelungen. Er bekräftigte die Gewinnprognose./ols/DP/stb

AXC0086 2017-05-12/09:46