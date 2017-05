BERLIN (Dow Jones)--Trotz stetig steigender Steuereinnahmen will die Union nicht über die bereits versprochenen 15 Milliarden Euro an Steuererleichterungen ab 2018 hinausgehen. "Wir wollen in einem Umfang von 15 Milliarden Euro eine Erleichterung beim sogenannten Mittelstandsbauch schaffen", sagte Kanzlerin und CDU-Chefin Angela Merkel der Rheinischen Post vom Freitag. Merkel liegt damit in dem Rahmen, den Finanzminister Wolfgang Schäuble bereits vor Monaten vorgegeben hatte. Der Bund und die Länder können von 2017 bis 2021 insgesamt mit 54,1 Milliarden Euro mehr an Steuereinnahmen rechnen als bisher erwartet, wie der Arbeitskreis Steuerschätzung berechnet hat.

Merkel sprach sich wie schon zuvor Schäuble dafür aus, die Progression im Tarifverlauf weiter abzumildern. "Das gilt für die Leute, die schon schnell in den Spitzensteuersatz geraten, Facharbeiter oder Menschen, die Überstunden machen." Zugleich versprach die Kanzlerin, dass es mit CDU und CSU zwischen 2017 und 2021 keine Steuererhöhungen geben werde.

Unions-Fraktionschef Volker Kauder nannte die von Schäuble eingezogene Linie von 15 Milliarden Euro "goldrichtig". "Trotz der Mehreinnahmen müssen wir auf dem Teppich bleiben", sagte der CDU-Politiker der Neuen Osnabrücker Zeitung (Freitagausgabe).

May 12, 2017 03:19 ET (07:19 GMT)

