Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Air Berlin -19,7% auf 1,011, davor 9 Tage im Plus (141,65% Zuwachs von 0,52 auf 1,26), McDonalds -0,21% auf 144,21, davor 8 Tage im Plus (3,28% Zuwachs von 139,93 auf 144,52), Uniper -1,8% auf 16,385, davor 8 Tage im Plus (13,08% Zuwachs von 14,76 auf 16,68), MorphoSys -1,26% auf 57,87, davor 7 Tage im Plus (5,19% Zuwachs von 55,72 auf 58,61), Swisscom -0,88% auf 451,5, davor 7 Tage im Plus (4,95% Zuwachs von 434 auf 455,5), freenet -0,57% auf 29,785, davor 7 Tage im Plus (3,97% Zuwachs von 28,81 auf 29,95), Mytilineos Holdings-0,26% auf 7,75, davor 7 Tage im Plus (12,45% Zuwachs von 6,91 auf 7,77), Bayer -1,03% auf 115,1, davor 6 Tage im Plus (4,82% Zuwachs von 110,95 auf 116,3), Bertelsmann -0,15% auf 335,5, davor 6 Tage im Plus (1,82% Zuwachs von...

