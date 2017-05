WASHINGTON (dpa-AFX) - In der Debatte über mögliche Interessenkonflikte hat sich die Schwester des US-Präsidentenschwiegersohns Jared Kushner von mehreren Treffen mit Investoren in China zurückgezogen. Nicole Kushner Meyer werde nicht an Präsentationen in Shenzhen und Guangzhou am kommenden Wochenende teilnehmen, berichtete der Sender CNN am Donnerstag (Ortszeit) unter Berufung auf einen Sprecher der Kushner Companies. Jared Kushner ist mit Donald Trumps Tochter Ivanka verheiratet.

Berichten zufolge hatte Nicole Kushner Meyer bei einer Präsentation vor Investoren in Peking am vergangenen Wochenende die Rolle ihres Bruders als ehemaliger Chef von Kushner Companies erwähnt und dafür viel Kritik geerntet. Das Familienunternehmen hatte in China für ein 150 Millionen Dollar (138 Millionen Euro) teures Bauprojekt für Luxus-Apartments im US-Bundesstaat New Jersey geworben. Die Firma ließ später verlauten, Kushner Meyer sei missverstanden worden und entschuldigte sich für den Vorfall./gma/DP/fbr

