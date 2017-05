Hamburg (ots) - Eine soziale Innovation aus Hamburg findet bundesweit Nachahmer: Babylotsen beraten mittlerweile Familien rund um die Geburt an 31 Kliniken in sieben Bundesländern. Die Stiftung SeeYou am Kath. Kinderkrankenhaus Wilhelmstift, die das Programm 2007 ins Leben gerufen hat, feiert heute das zehnjährige Jubiläum des Programms im Beisein von Hamburgs Gesundheitssenatorin Cornelia Prüfer-Storcks und vielen Wegbegleitern.



In ihrem Grußwort unterstreicht die Senatorin die Bedeutung der Babylotsen für Hamburg: "Das Projekt Babylotse der Stiftung SeeYou hat sich zu einem bedeutenden Baustein im System der Frühen Hilfen in Hamburg entwickelt. Durch die enge Zusammenarbeit mit den Geburtskliniken haben die Babylotsen einen guten Zugang zu jungen Eltern und können ihnen passgenaue Unterstützung anbieten und weiterführende Hilfen vermitteln. Sie leisten damit einen wichtigen Beitrag für die gesundheitliche Förderung von Kindern in unserer Stadt."



Wechselvolle Zeitreise



Auf einer Zeitreise erinnern sich Weggefährten, Förderer und Mitarbeiter an Stationen einer wechselvollen Geschichte: Von der Ursprungsidee, Familien auch unter erschwerten Bedingungen zu einem guten Start mit ihren Kindern zu verhelfen, über die Herausforderung, Förderer von der Idee zu unterstützen bis hin zur Suche nach Kooperationspartnern, die das Programm in ganz Deutschland übernehmen. So hat etwa das Hamburger Spendenparlament SeeYou von Anfang an und mehrfach mit Fördermitteln unterstützt, Dr. Silke Pawils, Leiterin Forschungsgruppe Präventionsforschung am Zentrum für Psychosoziale Medizin im Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, die Studie zur Wirksamkeit der Babylotsen Arbeit erarbeitet. Der Kinderschutzbund Frankfurt setzt das Programm seit 2017 in allen acht Geburtskliniken um.



Dr. Sönke Siefert, Geschäftsführer der Stiftung SeeYou, hat das Programm von zehn Jahren erfunden, und wird nicht müde zu betonen: "Es darf nicht von der Postleitzahl abhängen, ob eine Familie rund um die Geburt Unterstützung erfährt. Deswegen machen wir uns weiter stark dafür, in ganz Deutschland Mitstreiter dafür zu gewinnen." Seit dem Startschuss im Marienkrankenhaus Hamburg 2007 steht das von der Stiftung SeeYou Familienorientierte Nachsorge Hamburg entwickelte Programm mittlerweile jährlich über 60.000 Familien zur Verfügung. Mit einem eigenen Team Transfer fördert SeeYou die bundesweite Verbreitung und berät interessierte Kliniken, Träger und Kommunen bei der Einführung des Programms.



Babylotsinnen beraten werdende und frischgebackene Eltern in der Schwangerschaft und unmittelbar nach der Entbindung. Zusätzlich zur medizinischen Versorgung von Mutter und Kind stehen die Babylotsinnen für Fragen und Sorgen zur Verfügung und sprechen auch besondere Belastungen an. Im Bedarfsfall stellt die Babylotsin auf Wunsch den Kontakt zu weiterführenden Angeboten der Frühen Hilfen her. Das Angebot ist für die Eltern freiwillig und kostenlos.



Über SeeYou und das Programm Babylotse



Die Stiftung SeeYou des Katholischen Kinderkrankenhauses Wilhelmstift macht es sich seit 2004 zur Aufgabe, Familien mit schwer oder chronisch kranken Kindern sowie psychosozial belasteten Familien zu helfen, das Leben mit ihren Kindern bestmöglich zu gestalten. Das Programm Babylotse der Stiftung ist an nahezu allen Hamburger Geburtskliniken sowie weiteren Geburtskliniken in ganz Deutschland eingerichtet - insgesamt 31 Kliniken in sieben Bundesländern.



Weitere Informationen unter www.seeyou-hamburg.de und www.babylotse.de



