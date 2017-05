Die Bundesregierung will für den Fall vorsorgen, dass die Welthandelsorganisation WTO künftig eine geringere Rolle spielen sollte.

"In Anbetracht der zaghaften multilateralen Fortschritte ist es zudem wichtig, Handelsbarrieren auch mittels moderner, plurilateraler Abkommen oder bilateraler Freihandelsabkommen abzubauen", heißt es in einem Diskussionspapier, das das Bundeswirtschaftsministerium an die EU-Kommission verschickte. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...