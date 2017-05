Der französische Energiekonzern Engie SA (ISIN: FR0010208488) plant für die Jahre 2017 sowie 2018 mit einer Dividende in Höhe von 0,70 Euro je Aktie in bar. Engie (früher: GDF Suez) zahlt seine Dividende in Form einer Zwischen- und einer Schlussdividende aus. Für das Jahr 2016 wird noch eine Dividende in Höhe von insgesamt 1,00 Euro ausgeschüttet. Die Auszahlung der Schlussdividende ...

Den vollständigen Artikel lesen ...