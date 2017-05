Eröffnung neuer Niederlassungen in der Tschechischen Republik und in Indien zur Unterstützung globaler Unternehmen beim digitalen Wandel

NEORIS, ein globales Geschäfts- und IT-Beratungsunternehmen hat heute mit der Eröffnung zwei neuer digitaler Labore in Prag, Tschechische Republik, und in Gurgaon, Indien, seine geografische Expansion bekanntgegeben. Dieser strategische Schritt stärkt das globale Bereitstellungsnetzwerk des Unternehmens zur Unterstützung europäischer und anderer großer Konzerne in aller Welt weiter. Die neuen digitalen Labore werden sich auf die Erstellung von Softwareprodukten konzentrieren, die beispiellose Benutzererfahrungen bieten, um so die wachsende Nachfrage nach neuen mobilen, webbasierten und cloudbasierten Fähigkeiten zu befriedigen.

Dieser Smart News Release enthält Multimedia. Vollständige Veröffentlichung hier ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20170512005168/de/

CEMEX CIO Arun Aggarwal and NEORIS CEO Martin Mendez at the office inauguration ceremony in Prague, Czech Republic. (Photo: Business Wire)

NEORIS wurde vor 16 Jahren gegründet, als eine innovative Gruppe für Technologielösungen von der IT-Abteilung von CEMEX (NYSE:CX) ausgegliedert wurde. Seitdem hat sich NEORIS zu einem erfolgreichen unabhängigen Dienstleistungsanbieter mit Vertretungen in mehr als 30 Ländern entwickelt. Von der Expansion von NEORIS wird auch das global führende Unternehmen der Baumaterialbranche profitieren, das unter den ersten Kunden ist, die die Kompetenz des Unternehmens im Bereich digitaler Wandel nutzen..

"NEORIS ist in einem sich schnell wandelnden globalen Markt ein sehr wichtiger IT-Partner für CEMEX, der uns hilft, unsere Wettbewerbsfähigkeit aufrechtzuerhalten", so Fernando A. González, CEO von CEMEX. "Es ist nur natürlich, dass wir zu unseren Wurzeln zurückkehren und einem bewährten Partner vertrauen, der uns auf dem Weg des digitalen Wandels begleitet.

Im Rahmen seiner Outsourcing-Strategie setzt NEORIS ein Netzwerk globaler Bereitstellungszentren ein, die problemlos sowohl praktische als auch äußerst konkurrenzfähige, hochmoderne Lösungen bereitstellen. Es gibt bereits Bereitstellungszentren in Lateinamerika und Westeuropa und die Entscheidung, nach Mitteleuropa und Indien zu expandieren stärkt die Bereitstellungsfähigkeiten des Unternehmens weiter, sodass es globale Kunden in der Nähe besser bedienen kann.

"Diese geografische Expansion steht im Einklang mit unserer globalen Strategie, die qualitativ besten Dienstleistungen anzubieten und nah bei unseren Kunden zu sein", kommentierte Martin Mendez, CEO von NEORIS. "NEORIS hat sich in den vergangenen 16 Jahren zu einem der erfolgreichsten aufstrebenden Anbieter in der globalen IT-Dienstleistungsbranche entwickelt. Dies zeigte sich in jüngster Zeit in unserem schnellem Wachstum und unserer Überlegenheit im Bereich digitaler geschäftlicher Wandel. Unsere neuen Labore entwickeln innovative digitale Erfahrungen für unsere Kunden und treiben damit deren Positionierung auf dem globalen Markt voran", fügte er noch hinzu.

Über NEORIS

NEORIS ist ein globales Geschäfts- und IT-Beratungsunternehmen mit Sitz in Miami, Florida und Niederlassungen in den USA, Europa, Lateinamerika, Afrika, im Nahen Osten und in Asien. Weitere Informationen finden Sie unter www.NEORIS.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20170512005168/de/

Contacts:

NEORIS

Paula Amador

paula.amador@neoris.com

oder

Aileen Abella

aileen@aileenabella.com