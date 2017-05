An den Ölmärkten gab zuletzt einiges an Bewegung. Purzelten die Preise vergangene Woche noch recht deutlich abwärts, so erholten sie sich im Verlauf dieser Woche ähnlich beeindruckend wieder. Auf der Angebotsseite wächst die Zahl der aktiven Bohrlöcher in den USA weiterhin Woche für Woche und gefördert wird, was die Pumpen hergeben. Neben Gründen, die aktuell für eher fallende Ölpreise sprechen, gibt es genauso auch Argumente für eher steigende Kurse. Welche Produkte für Anleger interessant sein könnten, falls diese "Patt"-Situation noch eine Weile anhalten würde, das erfahren Sie in unserem heutigen X-perten-Video.