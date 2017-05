Evonik startete erfolgreich ins neue Jahr. Ziel der Aktie könnte das Hoch von 2015 um 38 Euro sein. Ein Call-Optionsschein auf die Aktie von Evonik mit einem Basispreis bei 30 Euro und einer Fälligkeit im Juni 2018 kann von steigenden Notierungen überproportional profitieren. Im Update: Lufthansa.

Evonik, nach eigenen Angaben eines der weltweit führenden Unternehmen in der Spezialchemie und mit rund 35000 Mitarbeitern in weltweit mehr als 100 Ländern aktiv, steigerte seinen Umsatz in den ersten drei Monaten des laufenden Jahres um 19 Prozent. Das Wachstum beruhe vor allem auf einer höheren Nachfrage und dem erstmaligen Einbezug des Spezialadditivgeschäfts von Air Products, teilte das Essener Unternehmen mit. Das bereinigte Ebitda legte im ersten Quartal um acht Prozent zu, vor allem durch bessere Ergebnisse in den beiden Segmenten Resource Efficiency und Performance Materials. Nur die Erträge im Segment Nutrition & Care lagen deutlich unter denen des Vorjahreszeitraums als Folge von niedrigeren Preise für Produkte zur Tierernährung. Evonik bestätigte seine Prognose von März, im Gesamtjahr sowohl Umsatz als auch operativen Gewinn zu steigern. Charttechnisch erreichte die Aktie im August 2015 ein Hoch ...

