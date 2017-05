London - Bas Burger wird zum 1. Juni 2017 als CEO die Führung der BT-Grosskundensparte Global Services übernehmen. Burger ist seit neun Jahren in verschiedenen Positionen für BT tätig. Zuletzt war er als President of BT in the Americas für das Geschäft in den Vereinigten Staaten, Kanada und Lateinamerika verantwortlich.

Der 46-jährige Niederländer Bas Burger kam 2008 zu BT. Zuvor war er Executive President ...

