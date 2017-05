Trotz eines zunehmenden Preisdrucks hat Henkel im ersten Quartal neue Bestmarken aufgestellt. Erstmals lag der Umsatz in einem Quartal bei mehr als 5 Mrd Euro. Das bereinigte betriebliche Ergebnis erreichte ebenfalls einen neuen Höchstwert. In einem sehr herausfordernden Marktumfeld, geprägt von Preis- und Werbedruck, hatten alle Geschäftsbereiche und Regionen zu dem Wachstum beigetragen. Der Umsatz erhöhte sich im ersten Quartal organisch um 4 % (nominal + 13,6 %) auf 5,06 Mrd. Euro. Das bereinigte operative Ergebnis auf Ebit-Basis erhöhte sich um 13,8 % auf den Rekordwert von 854 Mio. Euro. Für das laufende Jahr erwartetman weiter ein unsicheres Marktumfeld, bekräftigte aber dennoch die Jahresziele. Für 2017 peilt Henkel ein organisches Umsatzwachstum von2 bis 4 % an, wobei die bereinigte Ebit-Marge von 16,9 % auf mehr als 17 % zulegen soll. Wir stufen Henkel als sehr gute Halteposition ein.br/>

Dies ist ein Ausschnitt aus dem gestrigen Frankfurter Tagesdienst.br/>

