DGAP-Ad-hoc: BDT Media Automation GmbH / Schlagwort(e): Anleihe/Anleiheemission BDT Media Automation GmbH: BDT Media Automation GmbH plant Anleiheemission 12.05.2017 / 10:24 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR

Rottweil, 12. Mai 2017. Die Geschäftsführung der BDT Media Automation GmbH beabsichtigt, im 2. Halbjahr 2017 nachrangige Schuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 5.000.000 mit einer siebenjährigen Laufzeit und einer jährlichen Verzinsung von 8,00 % im Wege eines öffentlichen Angebots zu begeben. Teil des öffentlichen Angebots wird voraussichtlich ein Umtauschangebot in Deutschland und Luxemburg an die Anleihegläubiger der am 9. Oktober 2012 von der BDT Media Automation GmbH begebenen 8,125 % Schuldverschreibungen 2012/2017 (ISIN DE000A1PGQL4 / WKN A1PGQL) sein. Die neuen Schuldverschreibungen sollen unmittelbar nach ihrer Begebung in den Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen werden. Das öffentliche Angebot und die Begebung der Anleihe hängen unter anderem noch von der Billigung des für das öffentliche Angebot erforderlichen Wertpapierprospekts durch die luxemburgische Finanzmarktaufsichtsbehörde (Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)) und der endgültigen Entscheidung der Geschäftsführung über die Durchführung der Anleiheemission ab.

Sprache: Deutsch Unternehmen: BDT Media Automation GmbH Saline 29 78628 Rottweil Deutschland Telefon: +49 (0) 7426 / 248-01 Fax: +49 (0) 7426 / 248-224 E-Mail: info@bdt.de Internet: www.bdt.de ISIN: DE000A1PGQL4 WKN: A1PGQL

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover; Open Market (Basic Board) in Frankfurt

