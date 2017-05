BERLIN (dpa-AFX) - Carsharing soll für Autofahrer in deutschen Städten attraktiver werden - mit Gratis-Parken und reservierten Stellflächen in begehrten Lagen. Die Länder können künftig darüber entscheiden, ob sie solche Anreize setzen. Das sieht ein vom Bundestag beschlossenes Gesetz vor, das der Bundesrat am Freitag passieren ließ. Die Vorteile sollen für Fahrzeuge mit festen Stationen möglich sein, aber auch für Wagen, die an beliebigen Stellen abgeholt und geparkt werden können.

In Kraft treten sollen die Regeln voraussichtlich zum 1. September. Beim Carsharing nutzen Menschen Autos gemeinsam. Zu Jahresbeginn waren nach Branchenangaben bundesweit mehr als 1,2 Millionen Kunden registriert, die sich gut 16 000 Fahrzeuge von 150 Anbietern teilten. Geregelt ist nun zudem ein neues Verkehrsschild für Carsharing-Parkplätze./sam/DP/stb

